Kikò Nalli è emotivamente coinvolto dall’ex moglie Tina Cipollari? A parlarne è la sua ultima fidanzata Ambra Lombardo. La storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo, sbocciata all’interno della Casa del Grande Fratello, è terminata da un pezzo. L’ex gieffina e professoressa ha rivelato al settimanale DiPiù: “Kikò Nalli è un uomo molto buono. Posso dire tante cose belle di lui. Il mio ex è tanto innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”.

Ambra Lombardo ha poi aggiunto: “Se è ancora innamorato di Tina Cipollari? Bisognerebbe chiederlo a lui. Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi”.

Ambra Lombardo e la rottura con Kikò Nalli

Due anni fa Ambra parlava in questo modo riguardo la fine della sua storia con il noto hair stylist dei vip: “La relazione con Kikò Nalli non mi ha dato la felicità che speravo. Mi avrebbe solo complicato la vita dato che non avrei avuto né un matrimonio né dei figli né una convivenza. Lui non mi dimostra amore! Mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio. Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti, perché di telefonate ce ne siamo fatte abbastanza. In questi tre mesi ho raggiunto più io lui a Roma che viceversa. Ogni volta però a Roma non eravamo mai soli. C’era sempre la sua famiglia e io non mi sentivo libera perché c’erano altre priorità, come è normale che sia”.

