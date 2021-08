Kikò Nalli smentisce la sua ex fidanzata Ambra Lombardo: “Nel mio cuore c’è un’altra persona”

Kikò Nalli ha smentito categoricamente le dichiarazioni della sua ex fidanzata Ambra Lombardo in merito a un suo presunto coinvolgimento emotivo verso l’ex moglie Tina Cipollari. L’ex gieffina e professoressa aveva infatti rivelato al settimanale DiPiù: “Kikò Nalli è un uomo molto buono. Posso dire tante cose belle di lui. Il mio ex è tanto innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie. Se è ancora innamorato di Tina Cipollari? Bisognerebbe chiederlo a lui. Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva. Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi”. Le cose non stanno affatto così. Kikò ha fatto chiarezza.

Il parrucchiere dei vip ha deciso di intervenire sui social per fare chiarezza: “Eccoci qui, di nuovo gossip. Non me l’aspettavo”.

Kikò ci ha tenuto a smentire ogni coinvolgimento emotivo con la sua ex moglie Tina. Non solo. Ha anche escluso un possibile ritorno di fiamma tra loro: “Diciamo che non è vero che io amo ancora la mia ex moglie, assolutamente no. Lo posso dire tranquillamente, anche perché se io faccio un video e si vede, tutti lo possono vedere. Io non amo assolutamente la mia ex moglie, non è vero. Ho una stima e credo che abbiamo insieme una stima reciproca per quanto riguarda le persone che siamo, ma oltre questo non c’è nulla e non ci sarà mai mai nulla”.

L’ex gieffino ha infine concluso rivelando che il suo cuore è impegnato: “Quando una storia finisce, finisce e mi sta bene così. […] Io nel mio cuore ho un’altra persona, la tengo nel mio cuore e questa persona lo sa. Perciò c’è poco da dire e poco da scrivere. Mi raccomando, passate una bella estate, un bacio grande e ciao a tutti”.