La Pupa e il Secchione Show: Mila Suarez invita Mirko Gancitano a cambiare fidanzata, Guenda Goria furiosa

La Pupa e il Secchione Show 2022, ultimi gossip e rumors. La sensuale e prorompente showgirl, modella e influencer marocchina Mila Suarez ha invitato il giovane e aitante videomaker e influencer Mirko Gancitano a cambiare fidanzata. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 e pianista, Guenda Goria, è giustamente furiosa. D’altronde la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è molto gelosa del suo compagno. L’ex fidanzata dell’attore e fotografo di moda Alex Belli sta provocando e seducendo Mirko Gancitano sotto tanti punti di vista.

Mila Suarez tra le braccia di Mirko Gangitano in vasca – Foto: Twitter di Pomeriggio 5

La modella ed ex gieffina marocchina subito dopo la diretta della prima puntata dello show di Italia 1 aveva messo in guardia Guenda Goria: “Io se fossi al posto suo sarei un po’ in ansia a dire la verità. Perché io dormirò con Mirko. Se il mio partner dormisse con un’altra sarei tanto agitata. Quindi non può stare tranquilla. A lei consiglio di prendere dei medicinali per rilassarsi. Magari deve prendersi una bella camomilla quando vedrà la puntata. Questo è quello che mi sento di dirle“.

Non contenta Mila ha continuato a provocare Mirko. “Questo tuo outfit mi piace tanto Mirko. Super bello… Anche l’occhiale mi piace, solo che devo cambiarti questo colore di capelli. Non ti conoscevo così, cosa ti è successo? Guenda cosa ti ha fatto? Guenda cosa hai combinato? Amore sei peggiorato, devi cambiare fidanzata! […] Mirko è una persona particolare, molto dolce. Poi lui ha questi occhi così, lui è unico, non so è bello così com’è“.

Oggi a Pomeriggio 5, la famosa e popolare conduttrice televisiva Barbara d’Urso ha anche confermato che la sua pupa ha già provocato Mirko: “C’è un uomo che viene sedotto da una pupa. Questo uomo lo conosce molto bene Maria Teresa Ruta, si chiama Mirko. Loro dormono insieme e fanno la doccia insieme. hanno anche fatto l’idromassaggio insieme. Mila è molto calda e non so cosa è accaduto, ma lui ha un po’ vacillato ve lo anticipo“.

Stasera ci sarà uno scontro piuttosto fragoroso tra Mila Suarez e Guenda Goria a La Pupa e il Secchione Show 2022 di Barbara d’Urso. Come andrà a finire? Stay tuned per saperne di più!