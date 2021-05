Lea T contro Verissimo: “Non mandate in onda la mia intervista, sistema miserabile”

Lea T si è scagliata duramente contro il programma tv di Canale 5, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin mediante una storia Instagram. Perché? Che cosa è successo? La celebre modella e personaggio televisivo brasiliana Leandra Medeiros Cerezo si è sfogata sui social sabato scorso quando è stata trasmessa l’intervista alla leader di destra Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, mentre, la sua intervista registrata a febbraio è stata nuovamente posticipata. La famosa modella transgender è andata su tutte le furie.

Lea T – Foto: Wikipedia.org

L’ex testimonial della campagna Oh My Gold! di Pantene e figlia del calciatore brasiliano Toninho Cerezo ha scritto nella sua storia di Instagram: “Ho già dedicato troppo tempo al vostro programma. Preferisco continuare il mio percorso senza di voi, sperando con tutto il cuore che la puntata non esca mai, poiché il mio pensiero socio-politico è distante anni luce dal vostro. Silenziare certi gruppi è la prima mossa per continuare seduti in quel vostro trono sporco di sangue! Questo Sistema è miserabile come la vostra storia! Verissimo, niente di nuovo”.

Il durissimo sfogo social di Lea T, che è stata lanciata nel mondo della moda sulle più importanti passerelle internazionali da Riccardo Tisci (all’epoca direttore creativo di Givenchy), ha fatto rapidamente il giro del web. La sua storia è stata poi cancellata.

Con molta probabilità Lea T si riferiva all’ospitata di Giorgia Meloni, la cui intervista è stata trasmessa proprio sabato 8 maggio. Per la prima volta la leader della destra italiana ha presenziato nel salotto di Silvia Toffanin, complice il lancio del suo libro, per un’intervista intima dedicata alla sua vita privata. Riferimenti, dicevamo, diventati più chiari con i successivi repost della modella (anche al suo manager Piero Piazzi che tira in ballo la parlamentare) proprio contro la presenza di Giorgia Meloni e la mancata messa in onda dell’intervista realizzata da Leandra Medeiros Cerezo.

L’ex concorrente del programma di Raiuno, Ballando con le stelle, non l’ha presa affatto bene. Fonti da Cologno Monzese hanno spiegato a Il Fatto Quotidiano che per esigenze organizzative e artistiche, ai tempi del Covid, sono state registrate in anticipo alcune interviste. Tra queste anche quella a Lea T, realizzata a metà febbraio, che avrebbe dovuto andare proprio in onda sabato scorso. Per una questione di incastri tecnici e tempi televisivi si è scelto di non sacrificarla e di farla slittare di una settimana. Sabato 15 maggio verrà trasmessa da Verissimo l’intervista a Lea T.