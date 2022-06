Luca Di Carlo verso il Grande Fratello Vip 7: cachet stellare per l’Avvocato del Diavolo? Continuano le indiscrezioni fragorose sui possibili concorrenti e opinionisti della settima edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto dal giornalista e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi Alfonso Signorini. Tra i papabili concorrenti del GF Vip 7 ci sarebbe proprio Luca Di Carlo!

Noi di IGOSSIP.it vi sveliamo che Alfonso Signorini sarebbe pronto a “rubare” ad Ilary Blasi il legale del compianto Michael Jackson, della famiglia di Pablo Escobar e di Ilona Staller, in arte Cicciolina.

Presenza fissa in studio durante le puntate del famoso e popolare reality show di Canale 5, in questi ultimissimi giorni Luca Di Carlo avrebbe ricevuto un’offerta con cachet stellare per la sua partecipazione come concorrente al GF Vip 7.

L’ Avvocato del Diavolo è diventato una star e icona social ed è “special guest” de L’Isola dei Famosi, presente in tutte le puntate del reality di Ilary Blasi dal quale Alfonso Signorini vorrebbe attingere per la settima edizione del reality.

Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller e di altri assistiti celebri oltre che di PornHub (la più potente piattaforma in Internet), si è contraddistinto per il suo stile particolarissimo e la forte personalità.

Luca Di Carlo, Ilona Staller e Ilary Blasi nello studio tv dell’Isola dei famosi – Foto: da video

Luca Di Carlo e la notte di passione in albergo con una naufraga vip dell’Isola dei famosi 2022

Qualche settimana fa noi di IGOSSIP.it siamo venuti a conoscenza di un gossip fragoroso sul legale Luca Di Carlo.

I naufraghi vip sull’Isola promettevano sesso e flirt amorosi invece non è successo praticamente nulla!

A dare seguito è il noto avvocato Luca Di Carlo che nell’hotel di Milano in una suite gold di lusso, dove i naufraghi alloggiano, avrebbe sedotto e fatto sesso con una delle naufraghe di questa edizione del reality show di Canale 5.

A rivelare l’accaduto sarebbe un audio registrato da un’altra naufraga dalla camera accanto. La concorrente dell’Isola dei famosi 2022 avrebbe registrato l’intero rapporto amoroso per tutta la notte.

Cicciolina propone Ilary Blasi come attrice di film per adulti insieme a Luca Di Carlo

Soltanto qualche settimana fa Cicciolina ha confessato al settimanale Nuovo Tv, diretto dal giornalista Riccardo Signoretti, che la celebre conduttrice tv dell’Isola dei famosi 2022, Ilary Blasi, sarebbe una perfetta attrice di film per adulti insieme con il suo adorato Luca Di Carlo.

L’ex naufraga vip dell’Isola ed ex diva a luci rosse ha spiegato che Ilary Blasi è “bella, elegante, spettacolare. Sarebbe la donna ideale per partecipare a un film erotico. E come suo partner vedrei bene il mio avvocato Luca Di Carlo, che avete visto in studio all’Isola”.