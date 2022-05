Lulù Selassié ha parlato della rottura con Manuel Bortuzzo, svelando che il nuotatore l’ha bloccata su Whatsapp. Noi non avevamo molto dubbi sul futuro di questa “coppia” nata sotto i “riflettori mediatici” nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Guarda caso dopo poche settimane dalla fine del GF Vip è stata annunciata la fine della loro relazione d’amore, che secondo molti detrattori e telespettatori del reality show di Canale 5 è stata soltanto mediatica e utile per entrambi per questioni di gioco.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié – Foto: Instagram

L’ex gieffina vip Lulù Selassié ha rilasciato un’intervista al settimanale di cronaca rosa Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini, la sua versione e un retroscena che riguarda la famiglia dell’ormai ex fidanzato Manuel Bortuzzo.

Tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo è finita all’improvviso dopo dichiarazioni d’amore eterno e progetti importanti. Manuel ha annunciato l’addio alla Princess il 25 aprile scorso e la ragazza ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa puntando il dito soprattutto con Franco Bortuzzo, il papà di Manuel. Neanche gli amici del giovane l’avrebbero accettata. La 23enne ha parlato addirittura di “lavaggio del cervello” a cui il nuotatore sarebbe stato sottoposto. Lulù non dorme tanto ed è molto triste.

«Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp e prima mi ha scritto: ‘Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?’. Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, che possiamo guardarci negli occhi e confrontarci. Manuel ha fatto anche un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore», ha spiegato Lulù che non si rassegna al fatto di non essere stata lasciata di persona: «Primo: Perché la famiglia gli ha detto di non farlo. Secondo: il sentimento c’é, guardandoci negli occhi sarebbe passato tutto, ci saremmo dati un bacio e fine dei problemi. Noi dovevamo partire insieme, fra poco ci sarà il suo compleanno, avevo preparato una sorpresa per lui».

«A me la presenza del padre di Manuel mi dava ansia, non mi sentivo per niente a mio agio. Quella dove stavamo avrebbe dovuto essere la nostra casa. Invece eravamo, come dire, io ‘mammeta’ e tu. Magari avevamo i nostri momenti di intimità e lui all’improvviso arrivava. Si, é stato imbarazzante. Mi sono sentita con un’angoscia addosso… Alla fine, prima di Pasqua, sono andata via, ci siamo visti a casa mia o in hotel. E comunque il padre continuava a mettere becco su tutto. Manuel era dispiaciuto, mi ha anche detto: ‘Cerchiamo un’altra casa’, ma il padre e troppo invadente in tutto e per tutto. È lui la causa. Se non fosse stato per suo padre, io e Manuel staremmo insieme… Un confronto con lui, si, lo vorrei, io e lui da soli, guardandoci negli occhi come due persone che si sono amate e che si amano ancora, anche se non staranno più insieme».