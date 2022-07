Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si sono sposati: matrimonio vip e lussuoso per la celebre attrice e showgirl. Le nozze si sono celebrate venerdì scorso a Bracciano. Le pochissime foto del matrimonio sono state condivise sul social da Emanuele Pulzilli, dentista delle celebrità tra gli invitati ai fiori d’arancio.

I due sposi vip hanno organizzato la cerimonia al Castello Odescalchi sul lago di Bracciano. Al lieto evento hanno preso parte diversi personaggi famosi del jet set italiano.

Ricevimento con un’immensa tavolata imbandita e lussuosamente addobbata. Il party si è svolto anche in giardino. Tra i vip presenti spiccano Vittorio Sgarbi, Nathaly Caldonazzo e l’ex tronista Gianluca De Matteis. Testimoni della sposa sono stati il produttore Alberto Tarallo e il presidente del Coni Giovanni Malagò, grande amico dell’artista nata a Latina.

La sposa vip ha indossato un abito tradizionale bianco scollato davanti e lungo con la coda in chiesa. Per il ricevimento nuziale ha scelto un vestito con trasparenze più sensuale e conturbante, sempre mettendo in primo piano il suo esplosivo decoltè.

La storia d’amore di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco – Foto: Instagram

“Ci sposeremo nel 2022, finalmente è arrivata la proposta – aveva detto l’attrice Manuela Arcuri alla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini – Ne parlavamo da tempo, il matrimonio è sempre stato uno dei nostri obiettivi, anche se ci eravamo già sposati a Las Vegas nel 2013. Nelle interviste dicevo: ‘Il desiderio c’è, ma finché non mi arriva la proposta…’. E così, finalmente, è arrivata”.

Poi aveva parlato della proposta di nozze: “Giovanni mi ha sorpresa con qualcosa di veramente unico! ‘Accompagnami a vedere un terreno dove potremmo costruire il nostro castello’, mi ha detto. E così mi ha portata in questo posto un po’ in collina, senza case intorno, con un bellissimo panorama. A un certo punto è passato un aereo, tipo quelli che si vedono al GF Vip, con scritto: ‘Manu, vuoi sposarmi?’. Mi ha spiazzata, pensavo che me lo avrebbe chiesto nella maniera più classica, magari portandomi a Parigi, invece mi ha lasciato senza parole. Poi mi ha dato l’anello di matrimonio e, visto che sa che amo le cose particolari, lo ha fatto realizzare a forma di cuore”.

La nota attrice Manuela Arcuri aveva sottolineato: “La storia del terreno era una scusa, prima fatemi sposare e poi torno all’attacco. Ho sempre sognato di sposarmi su una spiaggia, al tramonto, nei luoghi dove sono cresciuta, a Sabaudia o a Latina”.