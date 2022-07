Marco Melandri dopo l’Isola dei famosi è tornato con Manuela Raffaetà

Marco Melandri dopo l’Isola dei famosi 2022 è tornato con Manuela Raffaetà, la madre di sua figlia Martina, nata il 19 luglio 2014. L’ha rivelato lo stesso campione del mondo della classe 250 nel 2002, è primatista italiano di vittorie nel Campionato mondiale Superbike, con 22 successi.

Marco Melandri con l’ex compagna Manuela Raffaetà e la figlia – Foto: Instagram

“Devo dire che Manuela non ha mai perso di vista l’obiettivo della nostra famiglia – ha detto l’ex naufrago vip Marco Melandri -. Così mi ha preso per mano ed abbiamo riunito la nostra famiglia. Dell’altra ragazza non farò il nome. Dico solo che AM è una ragazza brillante – ha continuato Marco Melandri -, dal QI decisamente superiore al mio è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava“.

L’ex fidanzata di Marco, Manuela, ha confessato: “Tutti i giorni ricevo messaggi da persone che mi chiedono perché non posto più foto con Marco. Ho sempre preferito non espormi, tenendo la mia vita privata riservata per protezione. Però ora vi rispondo. Dopo cinque giorni dall’uscita dell’Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza. Non mi pronuncio per la scelta!”.

Manuela ha poi aggiunto: “L’anno scorso ho difeso con i denti e le unghie la mia famiglia, e i nostri splendidi 16 anni. Ho perdonato cose più grandi di me, senza piangermi addosso e ho sempre cercato di non aggravare i conflitti ingoiando bocconi amari. Chi mi conosce e mi ama lo sa bene! Sostengo che per salvare la famiglia bisogna lottare e so che a volte le famiglie devono attraversare periodi tempestosi”.

Ha poi sottolineato: “Parlo di Amore e non di passione dato che dura pochi anni. L’ amore si costruisce con un lavoro su se stessi e sulla coppia nel trovare giorno per giorno motivazioni obiettivi comuni soprattutto nelle difficoltà e nelle sfide giornaliere che ci presenta la vita anche nella routine. Non è per tutti! Ci vuole tanta forza. Questi pensieri mi hanno dato energia nei periodi più difficili e se anche l’ esito non è stato quello sperato; mi dispiace soprattutto per mia figlia ma era giusto provarci. Lei e la sua serenità prima di tutto! Ma non posso più’ lottare da sola! Ora inizio un nuovo capitolo della mia Vita dove Marco ne farà sempre parte ma in forma diversa. Noi saremo sempre una famiglia mamma e babbo di Martina”.