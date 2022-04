Mariana Rodriguez sbarca a Supervivientes 2022: “Voglio mettermi in gioco e soprattutto vincere”

Mariana Rodriguez è una grande e importante protagonista dei reality show della televisione italiana. Dopo il Grande Fratello Vip e l’Isola dei famosi, la bellissima e sensuale showgirl e modella venezuelana parteciperà a Supervivientes 2022 (vale a dire l’Isola dei famosi spagnola). La presentazione di Mariana Rodriguez al pubblico spagnolo promette subito scintille e battaglie fino all’ultimo secondo.

Mariana Rodriguez – Foto: Twitter

Ma che cosa ha dichiarato l’ex naufraga vip venezuelana dell’Isola dei famosi italiana? Quale messaggio ha voluto inviare ai telespettatori spagnoli?

L’ex gieffina vip Mariana Rodriguez ha rivelato: “Ciao amici spagnoli come state? Mi chiamo Mariana Rodríguez e sono una delle concorrenti del vostro reality di quest’anno. Non vedo l’ora che tutto questo inizi perché voglio mettermi in gioco e soprattutto vincere. Spagnoli adottatemi, non vi deluderò. Sono così emozionata e nervosa per questa nuova esperienza. Vi mando un bacio enorme e ci vediamo in diretta!”.

Il sito ufficiale de L’Isola dei Famosi spagnola ha ricordato l’esperienza di Mariana al GF Vip di Ilary Blasi: “Mariana Rodríguez è nata in Venezuela a Caracas nel 1991 ed è la più giovane di quattro fratelli. Ha lavorato come modella, ma dove è diventato famosa grazie alla tv italiana. Ha lavorato a diversi programmi televisivi italiani ed è stata anche attrice cinematografica. Nel 2016 ha partecipato alla versione italiana del Grande Fratello Vip. Ha trascorso 43 giorni in casa ed è stata la quinta espulsa dal reality. La Rodriguez lavora molto in Italia ed è fidanzata con il famoso atleta Gianmaria Coccoluto. Sui social Mariana è molto seguita e pubblica anche diversi scatti con il suo fidanzato. Adesso però Mariana arriverà in Spagna perché sarà la settima concorrente confermata di Supervivientes 2022. Questa per lei sarà una dura sfida“.

I suoi fan sono già felicissimi ed entusiasti. Mariana è già al settimo cielo!