Clarissa Flora si è classificata tra le prime 10 di Miss Reginetta d’Italia 2019. La fotomodella e modella barese, che ha vinto la fascia regionale di Miss Puglia 2019, si è distinta per classe ed eleganza accedendo direttamente alla fase finale dell’ambito e rinomato concorso nazionale di bellezza femminile, che si è tenuta dal 28 agosto all’1 settembre 2019 nella gettonatissima località turistica di Chianciano Terme, dopo aver vinto la fascia Lapis come il più bel volto per la pubblicità.

Clarissa Flora vince la fascia Ciao Donna

La bellissima e affascinante modella formata e assistita dalla Fatti per il Successo Academy, Clarissa Flora, ha superato ben due passaggi prima di accedere alla finalissima dove è stata premiata con la fascia di Ciao Donna, il noto magazine nazionale di cronaca rosa. Chi è Clarissa Flora? La 19enne barese vive a Sannicandro di Bari e ha frequentato il Liceo Linguistico per avere una preparazione teorica e linguistica adeguata per maturare esperienze necessarie all’estero con l’obiettivo di affermarsi nel mondo della moda e dello spettacolo. “Adoro la moda – ha confidato Clarissa Flora a iGossip.it -, perché consente di esprimermi con i tessuti, gli abbinamenti, i colori e le stravaganze… riconosco me stessa, la mia personalità e mi piace dettare le tendenze. Quando salgo in passerella, entro nel mio mondo e lascio fuori tutto ciò che non è fashion, che non è creativo, che non è espressione di un pensiero o di uno stato d’animo”.

Il commento di Miky Falcicchio

L’agente esclusivista per Puglia e Basilicata, Miky Falcicchio, è stato premiato dall’organizzazione di Miss Reginetta d’Italia per il suo ottimo lavoro svolto. Il talent scout e manager pugliese ha commentato con soddisfazione ed entusiasmo i traguardi e risultati raggiunti da Clarissa Flora, dalle over e dai baby talento pugliesi durante questa edizione dei tre concorsi.

Falcicchio ha dichiarato a noi di iGossip.it: “Dai talent delle regioni Puglia e Basilicata non posso che essere soddisfatto. Angelica Lettini è stata straordinaria in passerella, pur essendo e vivendo la prima esperienza su un palcoscenico così importante, e si è comportata benissimo. Purtroppo non è riuscita ad accedere alle 32 finaliste. Clarissa Flora, rappresentante della Puglia alle nazionali, ha superato prima il passaggio da 64 a 32 e poi da 32 a 16, dopo aver vinto la fascia Lapis per il volto più bello d’Italia. Alla finale nazionale sì è classificata tra le prime 10 e ha vinto la fascia, secondo me la più importante tra quelle presenti, del settimanale Ciao Donna con il quale si sta avviando un rapporto di collaborazione e comunicazione per il presente e futuro. Sono molto soddisfatto perché credo che questa sia una vetrina molto importante sia per Clarissa Flora che per la mia accademia, Fatti per il Successo, che ne cura l’immagine, il percorso professionale e i diritti. Sono stanco, ma molto entusiasta per le Miss e anche per la disinvoltura delle Over pugliesi e lucane e dei bambini, tra cui Rossella Persia perché si è avvicinata di più al podio ed è sicuramente quella tra gli iscritti in Academy già pronta per il professionismo. Da questo mese riparte l’accademia con più grinta e forza, proprio perché la Puglia è un bacino di talenti e opportunità. Si riparte con le produzioni, i casting e soprattutto con Miss Reginetta d’Italia, Miss Over e Talent Kids”.

La finalissima di Miss Reginetta d’Italia 2019

Le serate finali di Miss Reginetta d’Italia sono state condotte da Jo Squillo e andranno in onda il 17 settembre su Rete 4, Tgcom e su Class Tv Moda. Durante la finale c’è stata l’esilarante esibizione di Max Cavallari dei Fichi d’India. Un grande show che ha visto la presenza di numerosi personaggi del mondo della moda, del cinema e dello spettacolo tra cui anche la conduttrice Rai e modella Barbara Ovieni, i comici Nino Formicola e Gene Gnocchi, il Maestro Vince Tempera, la simpatica e verace Floriana Secondi vincitrice del Grande Fratello, l’attrice Ivrina Lavreniv madrina delle Miss e la psico grafologa della Tv Mirka Cesari. Nicole Barbagallo, 20 anni, di Sestri Levante (Genova), ha vinto Miss Reginetta d’Italia 2019.

“È stata un’edizione molto emozionante, caratterizzata dalla bellezza ma anche dalla serietà e dalla simpatia delle 64 ragazze arrivate in finale – ha dichiarato il patron del concorso Alessio Forgetta – in questo scenario unico, dove la natura e la piacevole sensazione di relax di Chianciano Terme e dei suoi abitanti, ti accoglie generosamente”.

Redazione-iGossip