Nina Moric affossa l’ex marito Fabrizio Corona: “Pensi solo ai soldi, hai usato nostro figlio per uscire dal carcere”

Nina Moric ha affossato l’ex marito Fabrizio Corona dopo aver visto il servizio fotografico pubblicato sul settimanale di gossip Chi, che la ritrae proprio in compagnia dell’ex agente dei paparazzi italiani. L’ex supermodella e showgirl croata Nina Moric è andata su tutte le furie. L’ha accusato di aver organizzato di nascosto la paparazzata per poi vendere le foto al settimanale di cronaca rosa della famiglia Berlusconi.

Fabrizio Corona, Nina Moric e Carlos Maria – Foto: Instagram

In un lungo post social Nina Moric ha attaccato Fabrizio Corona: “Caro Fabrizio, ho sperato fino all’ultimo che, almeno di fronte ad una disgrazia, potessi essere un uomo, un padre, una persona morale. Invece non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi. Hai fatto scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua. E non dirmi che vuoi bene a Carlos. Sì, ho scritto Carlos perché chiamarlo tuo figlio sarebbe una blasfemia”.

Nina Moric con un post parla a cuore aperto al'ex marito Fabrizio Corona invitandolo a stare lontano da lei e dal figlio per il loro bene #fabriziocorona #ninamoric #verogossiphttps://t.co/Kz5nkiuCK4 pic.twitter.com/KXoXsWXxoM — Vero_ gossip (@verogossipnews) June 23, 2021

Per poi aggiungere: “Mi hai tolto tutto. Mio figlio perché ti serviva come free pass per uscire dal carcere, la salute, perché entrambi paghiamo quotidianamente le conseguenze delle tue azioni. Mi hai rubato denaro, per non tacere che non ci hai mai sostenuto materialmente oltre che moralmente. Ma evidentemente non ti è bastato, vuoi sempre di più. Ti voglio ricordare che mi hai chiesto e ti ho dato molti soldi per lasciarmi l’affido esclusivo di Carlos, che per te ha sempre avuto un prezzo, come tutto ciò che ti circonda”.

Nina Moric ha sottolineato: “Non negare l’evidenza perché all’epoca abbiamo firmato la scrittura privata con gli avvocati, documento che io ancora conservo ma che non mostrerò a nostro figlio. Mi fai tenerezza, anche i reietti hanno più umanità di te. Sei un nulla e rimarrai tale per l’eternità, ma ricordati che tutto questo lo hai voluto solo tu. Ti compatisco Fabrizio e so che non hai nemmeno la coscienza di capire e accettare questa verità perché la distorci e la vendi a modo tuo, ma almeno lasciaci in pace, non cercarci più soprattutto Carlos in questo delicato momento”.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha concluso così il suo amaro sfogo social: “Vivi la tua vita ma non rovinare più la nostra. Ti prego, almeno questo. Noi non siamo la tua famiglia perché la tua presenza è una luce fredda in cui ogni cosa perde colore, e lo perde per sempre. Buona vita, Fabrizio. Abbi cura di te”.