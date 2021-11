Oroscopo Paolo Fox 2022 Bilancia: cosa cambia dall’anno scorso? Quali indicazioni danno le stelle riguardo il futuro dei nati sotto questo segno zodiacale? Quali sono le previsioni per il settimo dei 12 segni zodiacali, situato tra Vergine e Scorpione. La Bilancia è un segno cardinale d’aria, governato da Venere. In questo segno Saturno si trova in esaltazione, Marte in esilio, il Sole in caduta. Il segno opposto è l’Ariete. Le persone nate sotto questo segno sono caratterizzate dalla continua ricerca di equilibrio, nei rapporti personali e interpersonali. La loro ricerca dell’armonia e l’attenzione verso la formalità possono spingerle verso carriere di stampo diplomatico. Sono infatti contraddistinte da imparzialità e sono solite soffrire le situazioni di conflitto, mentre sono socievoli e portate per la diplomazia. Tratti rilevanti sono anche il senso estetico, la raffinatezza e in generale la predisposizione all’edonismo e ai piaceri della vita. Le previsioni sono tratte dal nuovo libro del celebre astrologo, autore di best seller da più di 100.000 copie vendute ogni anno, Paolo Fox, che è in libreria per Cairo editore e disponibile su Amazon, Libraccio e altre piattaforme web.

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo quasi due anni di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, ai nati sotto il segno della Bilancia? Cosa devono aspettarsi dopo un altro anno così difficile, travagliato e traumatico?

Oroscopo Paolo Fox 2022 Bilancia: le previsioni

Le prospettive per il nuovo anno sono buone. A metà 2022 dovrà risolvere piccoli problemi legali o burocratici nati negli anni precedenti. Anche non volendo, i nati sotto questo segno zodiacale lotteranno per un ideale che riterranno giusto e si ritroveranno spesso a combattere per l’affermazione delle proprie idee.

Molti nati sotto questo segno zodiacale cercheranno punti fermi nella vita, come ad esempio il matrimonio o il lavoro fisso. Vogliono star meglio e cercheranno una sistemazione dopo anni piuttosto travagliati.

Saturno inviterà a manifestare le proprie emozioni in modo diretto, soprattutto durante l’estate e non sarà facile mantenere la calma. La tua natura idealistica si scontrerà contro un mondo sempre più cinico e calcolatore. Evita di esternare troppo le tue emozioni a livello sentimentale con i tuoi amici o parenti poiché potresti subire la loro influenza. Il 2022 ti chiederà di considerare gli altri non come specchio delle tue emozioni ma come semplici spettatori dei tuoi progetti.

La tua gentilezza potrebbe essere travisata e questo nuovo anno ti spingerà a liberarti definitivamente di pensieri negativi o di persone che non ti interessano più. Aumenterà il tuo desiderio di ordine, rigore e farà crescere la tua determinazione interiore.

Nuovi orizzonti da esplorare in amore. Le coppie in crisi da tempo saranno protagoniste di un dentro o fuori definitivo. A fine giugno saranno favoriti i nuovi e speciali incontri per i single. Sempre in estate ci potrebbe essere un periodo di crisi e grande stanchezza a livello lavorativo che ti potrebbe portare a un cambiamento.

Da maggio a ottobre Giove entrerà in opposizione e potresti pensare a grandi cambiamenti e proposte audaci. In alcuni periodi dell’anno vivrai situazioni molto stressanti e delicate, pertanto durante l’estate dovrai prenderti cura del tuo organismo e fisico. Ottobre, con il Sole nel segno, sarà molto importante per ottenere risultati.

