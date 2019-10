Oroscopo della settimana 7-13 ottobre 2019

ariete Spesso tendiamo ad apprezzare le cose solo nel momento in cui ci vengono a mancare. In alcuni casi si tratta di mancanze gravi, in altre, di sciocchezze, come un semplice accendino. E in qui momenti pensiamo sempre “se solo potessi, farei questo e poi anche questo e quell’altro”. Ecco, reagite così a qualche piccola mancanza, cercate di colmare questo vuoto con il fare

toro Le stelle sono chiare e vi autorizzano a divertirvi più che potete, a cercare il massimo piacere, ad abbandonarvi alle risate senza freni e a dedicarvi a giochi affascinanti. È l’ora della ricreazione cari bambini del toro. Andate a giocare, su!!

gemelli Nei prossimi giorni dovreste prendere ispirazione da chi lavora in condizioni di sacrificio senza accorgersi di quel sacrificio. I prossimi giorni saranno il periodo ideale per immergervi in profondità alla ricerca d’ispirazione e piacere…qualsiasi piacere

cancro I prossimi giorni saranno l’età dell’oro della guarigione non farmaceutica. Sia chiaro, non vi sto consigliando di smettere di prendere le medicine che vi fanno stare bene. Voglio solo dire che la musica, la natura e il contatto fisico influiranno in modo straordinario sul vostro benessere.

leone I prossimi giorni saranno un periodo favorevole per riavvicinare alla verità alcuni ricordi imprecisi e per abbandonare qualsiasi illusione che possa distorcere la vostra comprensione della realtà. Non sempre i ricordi sono la realtà e poi voi con la vecchiaia iniziate anche a perdere qualche colpo

vergine Amare è facile e ci sono molti modi per farlo. Siete così assetati di meraviglie che solo il meraviglioso ha potere su di voi. Tutto quello che non potete trasformare in qualcosa di meraviglioso non vi interessa. La vita si restringe e si allarga in proporzione al nostro coraggio.

bilancia Metafora: inchiodare al muro un biscotto, non serve a nulla, inutile usare altri chiodi. Sprechereste tempo ed energie. Usate il vostro tempo per costruire qualcosa di migliore con i vostri chiodi. Inchiodate ciò che può essere inchiodato

scorpione Probabilmente, negli ultimi tempi avete sepolto o nascosto i vostri sentimenti così bene da aver dimenticato voi stessi dove si trovano. Se così fosse, Scorpione, le prossime settimane saranno il periodo ideale per rimediare. Sarete più forti e fortunati che mai se ritroverete e celebrerete i vostri sentimenti nascosti e i vostri segreti sepolti.

sagittario Non esiste rosa senza spine. Mentre alimentate la vostra visione di un paradiso terrestre, e fate quel che serve per realizzarla, dovreste includere un elemento di contrasto creativo. Quell’intoppo, quell’interrogativo, quell’affascinante mistero sarà essenziale per farvi rimanere onesti e pronti e darà credibilità al vostro impegno idealistico.

capricorno Probabilmente state cercando da tempo di far maturare un fantastico seme, che ora sta per germogliare. Forse per la fioritura dovrete aspettare il 2020, ma scommetto che state già assaporando la piacevole e misteriosa attesa. Tranquilli, sarà un meraviglioso frutto…

acquario Avete blocchi mentali che a voi sembrano indistruttibili e che probabilmente vi limitano in tanto durante la giornata. Ma in realtà basta davvero poco per frantumarli in un attimo, come farebbe una pallina da tennis contro una finestra. Quindi vi invito a iniziare a giocare a tennis in questi giorni, se volete essere felici miei cari

pesci Avete un desiderio di purezza e nei prossimi giorni vi invito a impegnarvi a rispettare princìpi simili nella vostra sfera d’azione. Non lasciate che le vostre offerte siano corrotte. E neanche che lo siano quelle che ricevete dagli altri. Cercate di essere impeccabili. Il falso e le imitazioni non servono a nulla

MarcoC