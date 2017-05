Oroscopo giugno 2017, cosa succederà? Il futuro segno per segno

Oroscopo giugno 2017 Ariete

L’estate si apre per gli Arietini con un bel po’ di scocciature sul lavoro. La fine di maggio e l’inizio di giugno vi chiedono di essere forti e determinati, se davvero volete portare avanti il vostro progetto professionale. Vi sentirete spesso incompresi e poco sostenuti ma niente paura, perché fin dalla seconda settimana del mese tutto prenderà una piega diversa e riceverete delle proposte di lavoro davvero interessanti. Ma quello che più conta è che, dopo un paio di settimane dove nessuno sembrava apprezzare il vostro lavoro, vi sentirete ambiti e sarete riempiti di complimenti, perché tutti capiranno il valore e la bontà del vostro operato. Forza cari nati del segno dell’Ariete, l’estate vi vuole più combattiva che mai!

La vita privata dei nati del segno si concentra sulla costruzione della casa o sulla realizzazione di un progetto molto pratico. Non stupisce che molti Arieti siano completamente assorbiti da queste faccende e, spesso, si dimentichino che là fuori esiste una vita. Cari nati del segno, anche nella vita privata le stelle vi chiedono di portare un pizzico di pazienza e di metterci tanta buona volontà, perché tutti i vostri sforzi attuali verranno ripagati con fior fiore di interessi. Cercate di spezzare gli impegni con delle giornate di svago, così potrete liberare la mente e scoprirvi più freschi, attivi e sereni in questo inizio d’estate.

Il mese di giugno è molto speciale per gli Arietini, che si sentono combattuti nel chiedere al partner una cosa molto importante. Può trattarsi della volontà di allargare famiglia, o anche di convolare a nozze. Siete un segno deciso ma dotato di un forte sesto senso, quindi aspettate che arrivi il momento giusto e che il vostro amore sia ricettivo. Solo allora potrete avanzare le vostre richieste e parlarne serenamente, per costruire un futuro luminoso, bello e ricco di soddisfazioni per entrambi.

Oroscopo giugno 2017 Toro

I nati del segno del Toro accolgono l’inizio dell’estate con un’apertura mentale rinnovata nella sfera sentimentale. Vi sentirete briosi e frizzanti, pronti a fare tante conquiste se state cercando l’altra metà della vostra mela. I pianeti vi sorridono e, da distante, vi guardano felici, perché finalmente avete superato dei blocchi mentali che limitavano la vostra vita e ora siete pronti a dare il meglio di voi stessi. Ottime prospettive per i nati del segno che vivono in coppia, che saranno impegnati tutto il mese in dolci coccole ed effusioni con il partner, buon divertimento!

La sfera privata dei nati sotto il segno del Toro ha finalmente concluso il suo periodo più ‘pratico’ e vede questi potenti abitanti dello zodiaco concedersi la giusta pace e il meritato relax. Giugno vi chiede di pensare a voi stessi, soprattutto al vostro benessere, quindi non stupitevi se vi troverete iscritti a un corso di yoga o impegnati in corsi di rafting sul fiume, sono le stelle che vi chiedono di svagarvi e di sentirvi liberi. Belle le uscite con gli amici, che in questo mese vi vedono come un leader, come una persona che ha la grande capacità di tenere tutti assieme felici e contenti.

La sfera professionale dei nati del segno si incrina leggermente verso la metà del mese, quando potreste ricevere un incarico un po’ difficile oppure affrontare una trasferta alquanto impegnativa. Niente paura, perché si tratta di un momento davvero transitorio, che saprete affrontare con forza e con la massima lucidità. Completate i vostri compiti con dovizia e sarete premiati, vi sentirete soddisfatti del vostro lavoro e potrete ambire anche ad avanzamenti di carriera o a gratificazioni economiche, ne vale davvero la pena!

Oroscopo giugno 2017 Gemelli

Il mese di giugno non riserva colpi di scena particolari ai nati sotto il segno dei Gemelli. Sarà un inizio di estate sereno e dolce, che vedrà i Gemellini in coppia gustarsi un mese pacifico e all’insegna della dolcezza. I nati del segno che stanno cercando l’anima gemella potrebbero scoprirsi poco interessati alla ricerca e questa condizione così speciale li renderà bersaglio di apprezzamenti e anche di inviti alquanto speciali. Le stelle vi vogliono bene cari gemellini, quindi trascorrete questo inizio estate in pace e tranquillità, perché già dal mese prossimo le stelle infuocheranno il vostro cielo, per un’estate piena di colpi di scena nella sfera sentimentale.

La vita privata dei nati del segno si concentra sulla musica. Proprio così, sentirete il richiamo inaspettato delle note e vi scoprirete in negozi di dischi ad acquistare compilation o a ballare senza sosta nei primi concerti estivi. È il segno che, dopo un inverno alquanto impegnativo, avete tanto bisogno di svagarvi e di dedicarvi a occasioni leggere, che sanno rallegrarvi e rilassarvi. Favoriti gli incontri con gli amici, soprattutto con le persone che non vedevate da molto tempo che vi chiameranno e vi faranno delle proposte di incontro alquanto particolari.

La sfera professionale dei gemellini vede la prima metà del mese concentrata sulla burocrazia. Si tratta di una condizione passeggera, che vi chiede impegno e tanta concentrazione, ma che vi permetterà di sentirvi sereni per tutto il resto dell’anno. Cercate di portare pazienza cari nati del segno, perché fin dalla seconda settimana di giugno potrete sfogare la vostra vena più creativa e dedicarvi alle attività che più vi piacciono. Favoriti i percorsi professionali dedicati alla vendita, che vedono i nati del segno del Gemelli brillare per intuito e spirito di iniziativa.

Oroscopo giugno 2017 Cancro

I Cancerini danno il benvenuto all’estate con una serena situazione professionale. Avete fatto un percorso psicologico lungo e faticoso, soprattutto se lavorate in proprio, avete cercato di dare più fiducia ai vostri collaboratori e di delegare il più possibile. Ora questo percorso sta dando i suoi frutti e si vede, perché siete sollevati, leggeri e potete finalmente concentrarvi sui progetti di lavoro che vi competono e che vale davvero la pena affrontare. Le stelle vi suggeriscono di proseguire su questa strada perché è proficua, ricca di soddisfazioni e porta benessere al vostro universo lavorativo.

La vita sentimentale dei nati sotto il segno del Cancro è dedicata all’ascolto. Siete delle persone che sanno ascoltare e questa è una caratteristica rara da incontrare nel pianeta terra. Il partner vi chiederà molto spesso di stargli vicino e voi lo saprete fare, saprete ascoltarlo e consigliarlo, perché credete nel dialogo e credete nella fusione della vita di coppia. Giugno è meditativo e a voi piace così, quindi preparatevi a vivere un mese di pensieri dolci, confortevoli e ad aiutare chi davvero vi ama. Brillanti prospettive per i cancerini che stanno cercando l’altra metà della loro mela, perché questo inizio d’estate porta venti di passione e grandi novità, fin dalla prima settimana del mese.

La vita privata dei nati del segno prosegue ancora una volta concentrata sulla casa e sui lavori manuali. Sarà una condizione estesa a tutta l’estate e anche ai primi mesi dell’autunno, perché le stelle vi vogliono proprio così, costruttivi e intenti a creare più cose possibili. Cercate di non stancarvi troppo e dosate le energie, magari alternando tutta la vostra verve costruttiva con qualche bella giornata dedicata al riposo e al relax, magari al mare sugli scogli a parlare con i vostri simili.

Oroscopo giugno 2017 Leone

Il Leone attendeva da tempo l’inizio dell’estate, periodo dell’anno in cui si sente forte, vigoroso e senza limiti. Finalmente questo periodo è arrivato, quindi cari leoncini potrete sfoderare tutto il vostro fascino se state cercando l’anima gemella o dedicarvi a lunghe giornate di passione se vivete felicemente in coppia. Non stupitevi se riceverete le attenzioni delle persone, se verrete considerati da tutti un simbolo di bellezza e di salute, perché giugno apre le porte a un’estate ricca di brio e di eventi nella sfera sentimentale, che vi renderanno giorno dopo giorno più affascinanti e desiderati, buon divertimento!

La sfera privata dei nati del segno si concentra ancora una volta sui viaggi. Dopo una primavera un po’ altalenante ora avete preso pieno possesso delle vostre facoltà e volete dedicarvi a fare quello che più vi piace: viaggiare e scoprire nuovi mondi. Giugno vi sorride e le stelle vi abbracciano, quindi potete pianificare i vostri viaggi, anche brevi, in tutta serenità, perché si tratta di esperienze belle e che ancora una volta vi renderanno felici e pieni di buonumore.

La sfera privata dei nati del segno dà il benvenuto a un mese un po’ speciale. Giugno sarà un mese particolare, che vi chiederà nelle prime settimane di focalizzarvi su scelte anche difficili, come ad esempio tagliare rami secchi che appesantiscono il vostro lavoro e non permettono alla professione di fiorire. Forse dovrete prendere anche delle decisioni dolorose ma niente paura, avete per tutto il mese le stelle dalla vostra parte, che vi seguiranno passo dopo passo e vi aiuteranno a prendere le decisioni giste. Non preoccupatevi, tenete duro e andate avanti, perché fin dalla seconda metà del mese tutto tornerà normale potrete tirare un bel sospiro di sollievo.

Oroscopo giugno 2017 Vergine

La sfera professionale dei nati nel segno della Vergine svolta finalmente nel mese di giugno. Avete dovuto portare un bel po’ di pazienza nel mese scorso non è vero? Ebbene, tutti i vostri sforzi verranno ripagati con gli interessi e ora vi sentirete apprezzati dai vostri colleghi e anche dai vostri superiori. Le stelle favoriscono, principalmente, le Vergini che sanno prendere l’iniziativa, perché vogliono abbracciare questi teneri abitanti dello zodiaco e infondere in loro rinnovata fiducia. Bello il cielo per chi lavora nelle professioni sanitarie, che vedrà le Vergini eccellere e ricevere anche qualche bell’encomio.

I nati del segno si preparano a vivere un mese di giugno brioso nella sfera amorosa. Care Vergini, siete un segno che calcola alla perfezione ogni tappa della vostra vita, ma spesso vi trovate a fare i conti con il fattore X. Che dire, cercate di essere più elastici, perché questo inizio di estate vi riserverà delle sorprese. Potrebbe trattarsi di una proposta inaspettata, di un piccolo problema di coppia da affrontare, anche di una seccatura che arriva da lontano. Se saprete essere più leggeri e meno concentrati su voi stessi tutto andrà alla grande e potrete cominciare quest’estate con uno smagliante sorriso sulle labbra.

La vita privata delle Vergini si concentra sulle amicizie, soprattutto su quelle femminili. Molti nati del segno si sentono un po’ soffocare dagli schemi di tutti i giorni, quindi cercheranno di alleggerirsi uscendo, facendo esperienze nuove, anche molto particolari. Le stelle vi aiutano e vi consigliano di seguire la vostra voce interiore, di frequentare amici e soprattutto amiche che non vedevate da tempo e che vi fanno sentire bene, leggere e in pace con il mondo. Questa è la strada da percorrere, per un’estate che promette davvero bene e che vi vede molto meno tese rispetto alla primavera, più sicure di voi stesse e pronte a scoprire il mondo sotto una luce diversa.

Oroscopo giugno 2017 Bilancia

Il mese di giugno vede le Bilancine stringere e approfondire il legame con il proprio partner. Mai come in questo periodo avete bisogno dell’affetto della vostra metà della mela, perché vi sentire insicure e anche un po’ traballanti. La causa va ricercata in scelte di vita che non sono state corrette e che vi hanno portato in qualche caso a incrinare i rapporti con le altre persone. Ora gli altri vi hanno presentato il conto, ve ne pentite e avete bisogno di qualcuno che vi sostenga. Niente paura care bilancine, tutti possono sbagliare, quindi contate su un partner che vi ama, che vi sostiene e che sa consigliarvi nel migliore dei modi., Ma cecate anche di ascoltarlo e di seguire i suoi consigli, così l’amore potrà essere pieno e sbocciare di passione in questa infuocato inizio d’estate.

Per quanto riguarda la sfera professionale, i nati del segno devono dimenticare il vittimismo che ‘zodiacalmente’ è una loro caratteristica. Mettete nel piatto della bilancia le cose che non vanno e quelle che vanno bene e vi renderete conto che, tutto sommato, la vostra situazione professionale è molto buona. Cercate di migliorarla come solo voi sapete fare, con la leggerezza e la creatività, per ottenere tanti buoni risultati professionali, per ricevere gratificazioni e per aumentare a dismisura la stima e l’affetto dei vostri colleghi.

La sfera privata delle Bilance torna in equilibrio. Molti nati del segno si sono trovati a fare i conti con una realtà con non gli è certamente piaciuta ma che, sotto sotto, se la sono ben voluta. Non potete pretendere care Bilance che le persone ascoltino per sempre i vostri lamenti, perché dovete cercare di essere un po’ empatiche, altrimenti gli altri scappano. Qualcuno vi ha messo davanti a una scelta e voi, intelligente segno dello zodiaco, avete fatto la scelta giusta. È arrivato il momento di pensare all’equilibrio in famiglia e nella sfera delle amicizie, perché potete contare su tante persone che vi vogliono bene e che farebbero di tutto per voi, non dimenticatelo mai.

Oroscopo giugno 2017 Scorpione

Lo Scorpione saluta l’inizio dell’estate con sentimenti rinnovati. Vi sentite forti cari scorpioncini, belli e potenti e le stelle strizzano l’occhio a questa condizione, che agevola soprattutto chi sta cercando l’anima gemella. I nati del segno ‘a caccia’ potranno contare su un fascino rinnovato e anche su un magnetismo intenso. Non stupitevi se farete tanti nuovi incontri, dove fra i tanti potrebbe nascondersi il compagno o la compagna della vostra vita. Brillante il cielo per gli Scorpioncini che vivono in coppia, che si scoprono impegnati in progetti di vita molto profondi con il loro partner.

La sfera professionale dei nati del segno si concentra sulle iniziative personali. Proprio così, perché giugno vi vuole intraprendenti e pronti a prendere le decisioni di petto, spesso senza chiedere l’aiuto degli altri. Questo atteggiamento non è tipico del vostro segno, quindi cercate di andare cauti, soprattutto verso la metà del mese quando il cielo professionale diventa un po’ nuvoloso. Cercate una persona della quale vi fidate e chiedete consiglio, soprattutto se si tratta di decisioni importanti o di investimenti di un certo rilievo e non ve ne pentirete!

La vita privata dei nati del segno si concentra sulla famiglia. Giugno vi vuole impegnati in riunioni familiari belle e intense, dove potrete stare assieme ai cari e vivere momenti di spensierata allegria. Le stelle vi consigliano di guardarvi indietro e di pensare sul perché alcune amicizie si sono incrinate. Il mese è riflessivo ma porta buon consiglio, quindi qualche nato del segno potrebbe fare un bel mea culpa e cercare di allacciare delle amicizie che si erano rotte nel passato, salvarle e dare loro un nuovo brillante corso.

Oroscopo giugno 2017 Sagittario

Il mese di giugno sorride ai Sagittari sotto la sfera dei sentimenti. Le stelle vi proteggono cari nati del segno e amplificano quelle che sono le vostre caratteristiche principali: la forza, la lealtà e la capacità di guardare sempre avanti. All’inizio del mese potreste sentirvi un po’ insoddisfatti ma presto saprete riacquistare le vostre infinite energie e rimettervi in pista. Il partner scoprirà questo rinnovato vigore e ne sarà lieto, mentre i nati del segno che stanno cercando l’anima gemella sapranno fare fior fiore di conquiste e lanciarsi in incontri amorosi molto, molto interessanti, buon divertimento!

Nella sfera professionale i nati del segno si trovano ad affrontare un mese traballante. Niente paura cari Sagittari, perché è arrivato il momento di sfoderare tutte le vostre doti di leader e di organizzatori e di fare piazza pulita di chi vuole mettervi i bastoni fra le ruote. Vi basta solo il tempo per mettere a fuoco la situazione e saprete risolverla in un baleno, riportando la pace, la serenità e la buona condotta nel vostro mondo professionale. Favoriti anche gli avanzamenti di carriera, soprattutto per i nati del segno che lavorano nel settore della salute e del benessere.

La vita privata del mese di giugno vede i Sagittari dedicarsi alle attività manuali. Siete dei lavoratori instancabili e ottenete sempre quello che volete. La bella stagione vi vede iper attivi e vi vuole impegnati in tante attività diverse, tutte manuali. Alla sera, quando vi coricate, sarete fieri di voi stessi perché avete saputo ancora una volta aggiungere un pezzetto alla vostra casa, creare dei manufatti di pregio e completare opere manuali che avevate in sospeso. Le stelle vi fanno i complimenti e vi sostengono, perché siete un segno davvero irrefrenabile!

Oroscopo giugno 2017 Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno si apprestano a mettere qualche puntino sulle i nella loro sfera professionale. Questa situazione si prospettava da tempo ma ora è arrivato il momento di agire. Può trattarsi di un trattamento economico poco adeguato o di un sovraccarico di lavoro che non vi spetta di contratto. Siete un segno chiaro, che dà molto ma chiede di ricevere il giusto, quindi non stupitevi se vi troverete ad affrontare delle battaglie concrete in questo mese di inizio d’estate. Ma il cielo sta dalla parte dei giusti quindi, cari nati del segno, le vostre lotte verranno premiate, non preoccupatevi e saprete trarne le giuste soddisfazioni e i giusti riconoscimenti, perché ve lo meritate al 100%.

La sfera privata del Capricorno guarda anche nel mese di giugno alle gite e ai viaggi. Seppur brevi, saranno delle esperienze indimenticabili, quindi preparatevi a vivere un mese gioioso e spensierato nella vostra sfera privata. Potrete scoprire paesaggi naturali mozzafiato o perdervi fra le vie di tortuose città antiche. In ogni caso lo farete con il sorriso sulle labbra, perché le stelle vi vogliono un po’ giramondo, belli pronti a fare tante scoperte interessanti, buon divertimento!

La sfera sentimentale dei nati del segno del Capricorno scorre serena nel mese di giugno. I nati del segno che vivono in coppia sapranno accogliere l’inizio d’estate con nuovi desideri, magari allargare famiglia o anche convolare a nozze. Parlatene con il partner, che in questo periodo dell’anno pende dalle vostre labbra e non vede l’ora di dividere la vita con voi. Spensierata la ricerca dell’anima gemella per i Capricorno single, che potrebbero avere qualche deliziosa sorpresa fin dalla prima metà del mese.

Oroscopo giugno 2017 Acquario

La sfera sentimentale degli Acquari è ancora frizzantina e lo sarà per tutta l’estate. Avete avuto la forza di fare delle scelte anche importanti e ora ne state raccogliendo i frutti. È una grande soddisfazione per voi cari Acquari, che solitamente siete poco portati al concreto e amate giocare con la fantasia. Giugno vi sorride e vi dà una bella pacca sulle spalle. Approfittate della benevolenza delle stelle e fate un piccolo passo in avanti. Può trattarsi di dichiarare il vostro amore al partner, di chiedergli di sposarlo o di convivere, insomma di andare avanti nella vita e di rendere più concreto e forte il vostro rapporto, senza paura perché il cielo brilla sopra di voi.

La sfera professionale dei nati del segno è decisamente serena. Giugno non riserva colpi di scena a questi fantasiosi abitanti dello zodiaco, anzi, li vuole rilassati e pronti a vivere un’estate senza particolari colpi di scena. Voi ne sarete lieti, perché così potrete dedicarvi a i vostri hobby e alle vostre passioni, rendere il lavoro più creativo e leggero. Buone le prospettive per gli Acquari che lavorano nell’ambito dello sport, che sapranno rendere concreto un progetto di lavoro che stavano coltivando da molto tempo, complimenti!

La vita privata degli Acquari si rivolge agli animali. Proprio così, perché mai come in questo mese sentirete la voglia di stare vicino al regno animale e molti di voi potrebbero scegliere di prendere un cagnolino, un gatto o qualche altro animale da compagnia. È una sensazione bella, che vi pervaderà per tutto il mese di giugno e che si rivelerà in modo inaspettato. Non stupitevi se vi troverete a cavalcare un pony oppure ad ammirare i pesci che nuotano nel mare, perché questo inizio di estate vi vuole molto, molto legati alla natura.

Oroscopo giugno 2017 Pesci

È un mese di giugno brillante quello che attende i teneri pesciolini, abitanti dello zodiaco timidi ma determinati, nella sfera dell’amore. Le stelle vi riempiono di simpatia, come se non bastasse quella che avete ricevuto in dono quando siete nati, quindi preparatevi a fare un mare di conquiste se state cercando l’anima gemella. Per i nati del segno che vivono in coppia la parola d’ordine per il mese di giugno sarà solo una: tenerezza. Vi scoprirete dolci con il miele e pronti a farvi ricoprire di baci dal vostro partner, che vi adora e vi vuole un bene immenso, buon divertimento!

I nati sotto il segno dei Pesci si trovano a raccogliere i frutti di un impegno che ha assorbito molti mesi della loro vita privata. Può essersi trattato della costruzione di una casa o anche di un progetto sportivo. In ogni caso tutto è andato per il meglio e ora questi simpatici abitanti dello zodiaco possono sedersi sornioni al tavolino di un bar, ordinare il loro cocktail preferito e gridare al mondo che, finalmente, ce l’hanno fatta.

La sfera professionale ha richiesto loro molto impegno nei mesi primaverili. In questo brillante inizio d’estate niente vi farà paura, anzi, perché sarete spinti a cercare nuovi impegni e ad affermare la vostra situazione professionale. Sarà una sensazione rinnovata, che vi vedrà agire con forza, determinazione e con tanta intelligenza. Quale sarà il risultato? Un’estate bella e fruttuosa, che vi regalerà ricche soddisfazioni, gratificazioni e anche la possibilità di prendere delle decisioni importanti per il vostro futuro.