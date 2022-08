Paola Egonu e Michal Filip stanno insieme: prime foto di coppia sui social per la stella del volley azzurro al femminile e il suo collega. Chi è Michal Filip? Un 27enne pallavolista polacco che gioca in Turchia. Lo scorso anno militava allo Yeni Kiziltepe, nella prossima stagione sarà al Develi Belediyespor. La coppia si è concessa qualche giorno di relax in Sardegna, come testimoniano le tante foto pubblicate su Instagram dall’azzurra di origini nigeriane e dall’atleta polacco. E connazionale della ex di Paola Egonu.

Paola Enogu e Michal Filip – Foto: Instagram

La coppia si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna, poi sarà costretta nuovamente a separarsi. Perché dopo la storica vittoria in Nations League, Paola Egonu è chiamata nuovamente a guidare le azzurre del ct Mazzanti: a Cavalese (Trento) l’attende il ritiro con la nazionale in vista della prima fase del Mondiale, a settembre in Olanda. Poi, però, i due pallavolisti si ritroveranno in Turchia, dove si sarebbero conosciuti: Paola Egonu, infatti, nella prossima stagione giocherà con il Vakifbank Istanbul.

Le storie d’amore di Paola Enogu

Nel 2018, Paola Egonu aveva rivelato di aver avuto una storia omosessuale con una ex compagna di squadra: si trattava della polacca Katarzyna Skorupa, 14 anni più di lei. Poi, più recentemente, in un’intervista a Oggi aveva rivelato di avere una nuova relazione: «Non chiedetemi se è uomo o donna, non ha importanza. A me piacciono le persone, il genere conta poco. Sono innamorata, felice e spaventata. Controllo frustrazioni, rabbia, dolore, ma l’emozione che mi dà questa persona è così forte». Ora è follemente innamorata di Michal Filip.

I fan dei due sportivi sono davvero entusiasti e felici. Auguri alla neo coppia vip anche da parte della nostra redazione. Auguri!