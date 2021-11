Paola Ferrari smonta Diletta Leotta: “Non è mai stata né con Can Yaman né con Fabio Mancini, il suo fidanzato è uno sportivo”

Paola Ferrari ha rivelato che la giovane e sensuale conduttrice tv sportiva Diletta Leotta non è mai stata fidanzata con il divo turco del cinema e della tv Can Yaman e neanche con il top model italiano Fabio Mancini. La storica presentatrice tv di 90° Minuto e La Domenica Sportiva ha rivelato che Diletta Leotta è in love con uno sportivo, spazzando via il rumor lanciato da Dagospia in merito alla liaison di Diletta con Fabio Mancini.

Diletta Leotta e Paola Ferrari – Foto: Instagram

“Elodie paparazzata di nuovo con Davide Rossi, manager e modello di Armani – avevano scritto Ivan Damiano Rota e il suscettibile Sor Rotella su Dagospia – come si sa sono stati pizzicati fuori casa di Diletta Leotta dopo una serata tra amici. La cantante sente la vertigine per il fascinoso ragazzo mentre pare che la Leotta abbia un debole per un altro modello guarda caso di Armani, il fascinoso Fabio Mancini“. Paola ha smentito categoricamente questa indiscrezione durante un’intervista radiofonica.

A Un giorno da pecora, il programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su RaiRadio1, la giornalista sportiva ha rivelato: “L’ho vista l’altra sera con un look molto accattivante a San Siro, era molto carina. Can Yaman? Ma col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più. Un modello (chiaro riferimento al top model Fabio Mancini, ndr)? No, siete lontani. Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport“.

Paola ha anche criticato Dazn: “Trovo gravissimo, in generale, che si cambino dei contratti in corso. Non amo Dazn come tanti italiani, l’altra sera stavo vedendo il derby e sulla televisione ho avuto problemi grossi, l’ho detto anche al mio amico Pardo, a cui ho spiegato che l’avevo dovuto vedere sull’ipad… è una scelta inopportuna in questo momento, potevano aspettare“.