Patrizia Rossetti è nel cast del Grande Fratello Vip 7. Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, è finalmente arrivata la conferma tramite un video social piuttosto scontato da parte del Grande Fratello. Nella clip si mostrano i piedi di Patrizia Rossetti e una parte del suo fisico con la seguente didascalia: “Se la sua arma vincente è la schiettezza, nella Casa dirà la sua senza peli sulla lingua…”.

Patrizia Rossetti – Foto: Facebook

Il GF Vip 7 debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 19 settembre. Al timone ci sarà sempre il giornalista e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi, Alfonso Signorini, e al suo fianco ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Patrizia Rossetti è quindi una delle concorrenti ufficiali del GF Vip 7, dopo Giovanni Ciacci, Carolina Marconi e Wilma Goich. Ci saranno anche l’icona gay Elenoire Ferruzzi, Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini, Pamela Prati, Gegia, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese. Sono invece sfumate all’ultimo Chadia Rodriguez e Patrizia Groppelli. Franco Oppini avrebbe rifiutato, secondo quanto ha rivelato sua moglie Ada Alberti sotto a un nostro post social di Instagram: “Ha ricevuto la proposta, ma non ha accettato”.

Se la sua arma vincente è la schiettezza, nella Casa dirà la sua senza peli sulla lingua… ? #GFVIP pic.twitter.com/mkIwpJKRiR — Grande Fratello (@GrandeFratello) August 31, 2022

La famosa conduttrice e opinionista tv oltre che attrice teatrale Patrizia Rossetti aveva lanciato un appello ad Alfonso Signorini tre anni fa: “Se mi vedrete mai al Grande Fratello Vip? Ammetto che le possibilità ci sono. Magari potrei entrare nella Casa durante il reality show. Alfonso fammi entrare! Sono curiosa di confrontarmi con altre persone. Poi sarebbe tipo una prigione dorata e, siccome io amo molto la mia libertà, potrebbe essere una bella sfida con me stessa. Il mio carattere tosto. Ho l’età giusta per mettere sugli attenti determinate persone. Questa sarebbe una sfida interessante. No non mi spaventa troppo, arei curiosa di mettermi alla prova. Innamorarmi nella casa? Potrei incontrare al massimo un toy boy, e l’idea non mi piace. Ma se mi dovessi innamorare di qualcuno non avrei problemi a mostrare il mio sentimento”.

Ora è stata finalmente accontentata.