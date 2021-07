Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi: “La amo più di ogni cosa”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno preso parte al Giffoni Film Festival 2021. La coppia vip del jet set nazionale ha affrontato tanti argomenti. L’ex velino del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, e la showgirl di origini persiane si sono conosciuti e innamorati durante l’ultima edizione del famoso e popolare reality show di Mediaset, il Grande Fratello Vip. Ora sono più felici e innamorati che mai.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – Foto: Twitter

Intervistato da Leggo, Pierpaolo Pretelli ha dichiarato: “Ho capito subito che Giulia fosse la donna della mia vita. La amo più di ogni cosa. Con lei ridiamo tanto, mi fa divertire il suo essere buffa”.

“La vita reale non è quella perfetta dei social, io mi sforzo sempre di essere vera”. @GiuliaSalemi93 ha incoraggiato i #giffoner ad avere fiducia in se stessi insieme al fidanzato @pierpaolopretel:“Bisogna avere il coraggio di essere sempre sinceri, con il confronto si migliora” pic.twitter.com/HoCRZFVXgZ — Giffoni Opportunity (@giffonifilmfest) July 23, 2021

L’ex gieffina vip Giulia Salemi ha aggiunto: “Io quest’anno non volevo storie nella Casa. Con Pier è nata da amici. Mi piace perché mi accetta per quella che sono, anche con il mio carattere a volte non facile. Ho un bellissimo rapporto anche con suo figlio Leonardo e con la mamma del bimbo, Ariadna. Siamo una bella famiglia allargata”.

La famosa influencer e soubrette ha parlato del suo futuro: “Io che lo vivo h24 dalla casa del GF Vip, so che regalerà grandi emozioni, è molto talentuoso. Anche io sono felice e soddisfatta, l’editore è soddisfatto e ci sarà un Salotto Salemi 2. Ho unito la mia passione per il make up e quella per la conduzione”.

Pierpaolo Pretelli è nel cast dei concorrenti di Tale e Quale Show 2021. “È ufficiale – ha detto il modello ed ex gieffino vip -, parteciperò a Tale e Quale. Sono molto felice. Oggi Carlo Conti ha postato i nomi dei nuovi concorrenti e sono nella lista”.

Tale e Quale Show 2021: il cast dei concorrenti

Il celebre e amato conduttore tv Carlo Conti ha ufficializzato il cast dei concorrenti della nuova edizione dell’adattamento italiano del talent show Tu cara me suena, format spagnolo della Endemol in onda su Antena 3. Come era stato già anticipato nelle scorse settimane da TvBlog.it, ci saranno come concorrenti due ex gieffini vip dell’ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: l’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli e la showgirl e conduttrice tv Stefania Orlando.

Non ce l’hanno fatta la conduttrice tv Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria, come anche l’attrice Rosalinda Cannavò in arte Adua Del Vesco. Ci saranno Ciro Priello, vincitore della prima stagione di LOL – Chi ride è fuori, la showgirl ed ex velina di Striscia la notizia Federica Nargi e Deborah Johnson (figlia del più celebre Wess Johnson), cantante famoso in Italia per essere stato il bassista di Rocky Roberts e per aver inciso insieme a Dori Ghezzi il brano Un corpo e un’anima. Lady Matri è lontana dal piccolo schermo da qualche tempo: nell’ultimo periodo si è dedicata prevalentemente alla famiglia e alle figlie Sofia e Beatrice, che oggi hanno 4 e 2 anni.

Conti ha pubblicato l’elenco ufficiale dei concorrenti in gara sui suoi profili social: Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina, Biagio Izzo, Gemelli Guidonia, Alba Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson, Stefania Orlando, Francesca Alotta, e, per finire, un vip misterioso, segnalato con tre punti interrogativi.