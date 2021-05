Raimondo Todaro su Elisa Isoardi: “Non c’è mai stato nessun flirt tra noi”

Raimondo Todaro ha spazzato via una volta per tutte il rumor sul presunto flirt con Elisa Isoardi ai tempi di Ballando con le Stelle durante la diretta Instagram di ieri della rubrica social I Sogni C…ostruiti con l’opinionista pugliese Vito Maria Camposeo. Come ben ricorderete lo scorso anno si parlò molto di questa presunta tresca, dopo che l’ex “allieva” e il maestro del talent show di Raiuno, condotto da Milly Carlucci, furono sorpresi dai paparazzi di Diva e Donna durante una passeggiata per le vie di Roma. Ora Raimondo Todaro ha voluto fare chiarezza sull’argomento.

Raimondo Todaro – Foto: Instagram

Il 34enne ballerino, insegnante e personaggio televisivo di origini siciliane è stato piuttosto determinato e schietto come sempre: “Non c’è mai stato un flirt tra me ed Elisa Isoardi. L’abbiamo detto tante volte”.

Raimondo Todaro – Foto: Facebook

Per poi aggiungere: “Capisco che i giornalisti e i paparazzi debbano fare il loro mestiere, ma è stato travisato tutto… però quando a distanza di cinque o sei mesi si parla ancora di ciò, non va bene… mi sembra eccessivo. […] Anche questo però fa parte del nostro mestiere”.

Attualmente è single e vorrebbe conoscere una donna che sappia cucinare, perché lui non è molto bravo ai fornelli. Il papà vip di Jasmine è rimasto in ottimi rapporti con tutti i suoi partner di Ballando con le Stelle: da Cristina Chiabotto a Elisa Isoardi fino a Giovanni Ciacci.

Durante la live, il bellissimo e affascinante responsabile delle coreografie delle esibizioni del talent show canoro Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci, e opinionista di ItaliaSì!, programma tv di Marco Liorni, ha affrontato tanti argomenti: dai suoi sogni agli inizi della sua carriera, dal suo rapporto attuale con l’ex moglie Francesca Tocca alle prossime edizioni di Ballando con le Stelle e Ballando on the road fino all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, che è stata vinta da Giulia Stabile. Per guardare l’ultima puntata de I Sogni C…ostruiti con Raimondo Todaro, basta cliccare qui sotto. Buona visione!