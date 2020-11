Anche i big della finanza amano gli orologi di lusso: ecco quali indossano

Nel mondo del gossip capita spesso e volentieri di ammirare personaggi famosi che sfoggiano degli orologi di lusso che hanno un valore impressionante e che chiaramente risaltano anche semplicemente quando si cammina per strada.

I magnati e la passione per gli orologi di lusso

Quindi, se alcuni vip hanno la passione per l’azzardo e i casinò online, altri amano molto di più investire i propri soldi sugli orologi di un certo valore. Dando uno sguardo all’interessante guida che è stata pubblicata su L’insider, possiamo notare come i magnati più potenti attualmente presenti sul pianeta, ovvero Bill Gates, Jeff Bezos e Jes Staley, tra gli altri, hanno delle concezioni ben diverse di orologio di lusso. Ad esempio, il numero uno di Microsoft si è messo al polso un modello (Duro, della Casio), che costa solamente 57 euro: qualcuno potrebbe anche etichettarlo come “tirchio”, visto che il suo patrimonio supera i 94 miliardi di euro, ma qualche altro potrebbe obiettare mettendo in evidenza come il buon Bill, molto più semplicemente, non abbia alcun interesse verso gli orologi di lusso.

Spese un po’ più alte, ma nemmeno così tanto folli come si potrebbe pensare per Jeff Bezos, boss di Amazon, e Jes Staley, numero uno di Barclays. Il primo, infatti, al polso si mette sempre un Dual Time del marchio Ulysse Nardin, che ha un costo pari a oltre 10600 euro. Considerando come Bezos possa contare su un patrimonio che supera ampiamente i 123 miliardi di euro, non si può certo dire che spenda poi così tanto per l’orologio che si mette al polso. Anche un altro magnate come Jes Stales, non spende poi cifre così pazze per il proprio orologio: infatti, al polso porta un Luminor Marina del marchio Panerai. Prezzo d’acquisto? Oltre 3800 euro, ma considerando come il patrimonio di Staley vada a sfiorare i 2 miliardi di euro, allora risulta facile intuire come non sia una spesa così folle se rapportata ai suoi averi.

Quali orologi indossano le celebrità?

Nei vip, in ogni caso, anche l’orologio viene visto come un vero e proprio strumento per ostentare la propria ricchezza. Uno status symbol, insomma, a cui non si può proprio rinunciare, senza dimenticare come alcuni vip siano diventati dei veri e propri collezionisti.

Volete un esempio? Il celebre attore Orlando Bloom, che ha recitato in film di grandissimo successo, come Pirati dei Caraibi e “Il Signore degli Anelli”, è uno dei vip che amano di più gli orologi, diventando, nel corso del tempo, anche un importante collezionista. Non a caso, quando venne rapinato qualche anno fa, non esitarono nell’intascarsi diversi della sua collezione personale, tra cui anche lo spettacolare Rolex Submariner 6538, il modello che venne indossato anche da parte di James Bond 007, senza dimenticare pure due modelli IWC e un Bremont.

Tra gli altri vip che hanno apprezzato le collezioni di orologi di lusso troviamo anche Fidel Castro, persino Che Guevara, Marlon Brando, Picasso, senza dimenticare alcuni elementi di spicco della politica americana, ovvero Bill Clinton, Eisenhower, Barak Obama e Lyndon Johnson. Se si parla di celebrità americane, è impossibile non pensare a Brad Pitt, uno dei divi di Hollywood che sono diventati collezionisti di orologi: tra l’altro, adora anche portare al polso orologi di grande fattura, come ad esempio Panerai, Rolex e Patek Philippe. Non si può dimenticare pure George Clooney, che indossa sempre un Omega Seamaster.