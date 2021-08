Sabrina Salerno ribadisce: “Il mio seno è naturale al mille per mille, ho anche la perizia”

Sabrina Salerno è stata battezzata Miss Maglietta Bagnata, dopo aver pubblicato l’ennesima serie di scatti hot con le sue sexy forme ben in vista sotto la t-shirt. La 53enne cantante, showgirl e attrice genovese ha fatto il pieno di like su Facebook e Instagram. Alcuni hater, tra cui diverse donne, l’hanno rimproverata di essersi completamente rifatta. La famosa e popolare cantante e soubrette italiana ha smentito una volta per tutte questi rumor durante un’intervista rilasciata a Radio Deejay: “Da quando ho vent’anni, dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che è naturale al mille per mille è il seno”.

Sabrina Salerno – Foto: Facebook

Scoperta da Claudio Cecchetto, Sabrina Salerno è divenuta celebre negli anni Ottanta col nome d’arte di Sabrina, come cantante di genere Italo disco, suscitando interesse anche per le sue misure da pin-up, e ottenendo un grande successo in tutta Europa grazie agli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e ai singoli Sexy Girl e Boys (Summertime Love).

La star italiana Sabrina Salerno si è sfogata e ha sottolineato ancora una volta come il suo décolleté perfetto sia solo merito di madre natura, citando la perizia che un noto medico le produsse a conferma: “A 22 anni sono anche andata da un famoso medico a farmi fare una perizia in cui dichiarava che non avevo protesi al seno”.

“Sono felice ed orgogliosa di essere arrivata a questa bella età così in forma e con un fisico perfetto”, spiegando Sabrina come i suoi scatti super hot possano essere un sprono e una motivazione per tutte le donne. “Se queste foto non le faccio adesso quando le faccio?! Ne sono fiera e per me è un vanto. Viva le donne, le donne forti, quelle che nonostante l’età passi si danno da fare”, ha sottolineato. Ha poi postato nuove foto accattivanti: “Essere libere e spregiudicate, nel 2021 è un vanto, un’onta o una conquista?”.

