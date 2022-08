Sarah Altobello concorrente del Grande Fratello Vip 7: scoop!

Sarah Altobello è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini. Noi di IGOSSIP.IT vi sveliamo in esclusiva questo scoop. Finora il suo nome non era stato svelato da nessun sito, blog o testata giornalistica.

Sarah Altobello – Foto: Instagram

Una fonte molto accreditata e vicina a Mediaset ci ha svelato in anteprima che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, showgirl e sosia dell’ex first Lady Melania Trump sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip 7, che debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 19 settembre. L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato i provini ed è nel cast dei concorrenti.

Per lei si tratta del suo secondo reality show, dopo essersi classificata quarta alla quattordicesima edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, l’Isola dei famosi, edizione vinta dal judoka Marco Maddaloni.

Habituée dei salotti di Barbara d’Urso e apparsa nel già mitologico The Lady di Lory Del Santo, Sarah Altobello farà sicuramente divertire, sorridere e appassionare il pubblico e gli altri concorrenti della Casa più spiata e famosa d’Italia grazie alle sue “perle di saggezza”, alla sua innata allegria e alla sua travolgente ironia.

Sarah Altobello è di origini pugliesi. La soubrette è infatti nata a Modugno in provincia di Bari nel 1988 ed è una persona molto verace e spigliata. Di certo è una che non le manda a dire. D’altronde Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip 7 l’hanno scelta anche per questi motivi, poiché è una concorrente che sa creare dinamiche all’interno del gioco.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per saperne di più sui concorrenti del GF Vip 7 e sulla vita pubblica e privata dei vip del jet set nazionale e internazionale!