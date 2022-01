Selvaggia Lucarelli ha silurato nuovamente il collega e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi Alfonso Signorini per via della sua doppia morale al Grande Fratello Vip 6. La famosa e popolare giornalista e opinion leader è tornata ad attaccare il presentatore del GF Vip. Già nel recente passato Selvaggia Lucarelli aveva riservato bordate al vetriolo ad Alfonso Signorini per altre questioni.

La giurata di Ballando con le Stelle ha accusato il conduttore di aver snaturato il programma di Canale 5: “Alfonso Signorini ha trasformato un reality in cui si discuteva delle dinamiche tra i concorrenti in un reality in cui si discute delle dinamiche tra lui, gli autori e, in ultimo, i concorrenti. Ormai non conta più quello che succede nella Casa ma chi condannerà o assolverà con la sua doppia morale Signorini nella Casa“.

Selvaggia Lucarelli contro Alfonso Signorini per la questione aborto

Come ben ricorderete Selvaggia si era scagliata contro Alfonso Signorini anche per la questione aborto al GF Vip: “Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il paese né il corpo delle donne. E già che ci siamo: anziché a Giucas Casella, nel silenzio generale delle donne in studio, queste frasi valle a dire a chi è costretto all’aborto terapeutico, alle vittime di stupri etnici, alle donne che scelgono in piena libertà e a chiunque abbia una storia un po’ più complessa da raccontarti che ‘Bettarini ha bestemmiato al Grande Fratello, espulso!’. Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo”.

