Shakira e Gerard Piqué si sono separati ufficialmente pochi giorni fa. Si sono lasicati dopo ben 12 anni d’amore e due figli. L’ex coppia vip ha chiesto pubblicamente rispetto per i figli: Milan, nato nel 2013, e Sasha, venuto al mondo nel 2015. Ora è uscita allo scoperto una delle amanti del calciatore del Barcellona, Susy Cortez.

Susy Cortez – Foto: Twitter

Shakira e Gerard Piqué separati: parla l’amante del calciatore Susy Cortez

La modella Susy Cortez ha rilasciato un’intervista in esclusiva a El Diario in cui ha svelato: “Fino ad adesso non l’avevo mai detto per rispetto di Shakira, ma ora dirò tutto quello che è successo con Gerard Piqué. Noi ci siamo scambiati tanti messaggi particolari. Ho molte chat dal 2016 al 2018″.

Ha poi aggiunto: “Un amico in comune ci ha fatti conoscere. Piqué mi ha chiesto il mio numero e mi ha mandato un messaggio. Quando sono tornata in Brasile, mi ha scritto direttamente sul mio Instagram, chiedendomi quando sarei tornata in Europa. Questo qui non vale niente. È stato lui a mandarmi messaggi molto diretti. Molti complimenti che mi faceva erano su una mia parte del corpo. Poi faceva il geloso per i commenti che lasciavo sotto alle foto di Messi“.

Susy Cortez rompe el silencio y habla sobre la ruptura de Piqué y Shakira. pic.twitter.com/Kbor6Mzp7b — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 2, 2022

Ha poi concluso: “Sono molti i calciatori che ci provano con me in privato. Gli unici giocatori che non mi hanno mai scritto nulla sono stati Messi e Coutinho. Sono ottimi mariti e rispettano molto le loro mogli. Shakira non se lo meritava”.

Shakira e Gerard Piqué separati: l’annuncio ufficiale

Shakira e Gerard Piqué – Foto: Instagram

“Siamo spiacenti di confermare – si legge nel comunicato che la popstar ha rilasciato – che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione”. Secondo i beneinformati Shakira è davvero distrutta e molto arrabbiata.