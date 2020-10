GF Vip 5, ultime news e pillole di gossip. Il web influencer Tommaso Zorzi ha minacciato un’altra volta di lasciare la Casa più spiata e famosa d’Italia, gettando nello sconforto Stefania Orlando e Francesco Oppini. Tommaso Zorzi ha confessato di sentirsi solo e di non sentirsi amato. Si è tolto anche il microfono e ha sbottato contro gli autori del Grande Fratello Vip 5: “Allora io penso che voi mi stiate boicottando io non posso essere microfonato quando sono esaurito perché sono pazzo”.

Francesco Oppini ha cercato in tutti i modi di fargli cambiare idea: “Non vedi che la gente da casa ti vuole dentro? Sei tra i 5 preferiti, vorrà dire qualcosa no? Hai dei riscontri e qui dentro ci sono persone che ti vogliono bene. Non puoi pensare di mollare, ieri stavi benissimo, cosa ti succede? Se devi perdere devi perdere in modo clamoroso, questa è roba da Flavia Vento, non puoi lasciarci in questo modo, non sei tu”.

Zorzi non è però d’accordo: ”Io mi sento sempre solo nella vita, qua mi sento solissimo. Non sto bene mi vedi? Ho passato il giorno a letto, piuttosto esco e poi me ne pento, ma voglio fare così. […] Non ce la faccio più davvero devo andare. C’ho proprio l’ansia. Ho bisogno proprio della mia casa, dei miei amici, non sto affatto bene. Sono crisi che gestisco male anche a casa da solo capite? io conosco i miei limiti, io ho gravi mancanze. Ragazzi non fatemi parlare, per me questa è una situazione molto complicata, sono veramente a pezzi“.

La conduttrice tv e showgirl Stefania Orlando è quasi scoppiata in lacrime: “No, te lo vieto, non puoi farmi questo. Mi lasci sola? Tommy ti prego no, mi metto davanti alla porta e non te lo permetto. Quando hai preparato queste valigie?”.

Anche la famosa ballerina e soubrette Matilde Brandi si è preoccupata: “Ma davvero vuole lasciare? Mi dite cos’ha di preciso? Mica sarà per la litigata con me? Lui è fondamentale per la casa la sa. Capisco che a volte si senta solo, perché la parte maschile non interagisce molto con lui. Posso andare a parlargli?”.

“se tu vuoi ci andiamo, sennò restiamo qua”

“no niente vai, andiamo se vuoi”

“non farmi parlare avanti agli altri se non vuoi che si sappia”

“vieni in confessionale con me?”



oppini e tommaso siete la cosa più bella del grande fratello (+stefania)#gfvip pic.twitter.com/1umAIGXxES — federica? (@bvurnout) October 14, 2020

Il popolo del web si divide. C’è chi sostiene Tommaso… e chi pensa che sia troppo “protetto” e che debba lasciare la Casa più spiata d’Italia per dare l’opportunità a chi davvero vuole dare il massimo. E voi che cosa ne pensate?