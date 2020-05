Grande Fratello Vip 5: prime indiscrezioni sul cast

Il Grande Fratello Vip 4 è stato un successo, ma ora è tempo di guardare al futuro e attivare la macchina del Grande Fratello Vip 5.

Alfonso Signorini- foto viagginews.com

Alfonso Signorini si è rivelato un ottimo conduttore, riuscendo a guidare la quarta edizione del Grande Fratello Vip anche attraverso l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del nuovo Coronavirus.

Dopo la vittoria (inaspettata) di Paola di Benedetto, però, è il momento di guardare alla prossima edizione del GF Vip, la seconda condotta da Alfonso Signorini.

Il giornalista ha rivelato alcuni particolari della nuova edizione in una diretta Instagram con Simona Ventura, fissando la data di partenza a settembre 2020 e svelando i nomi di alcuni vip.

L’obiettivo del direttore della rivista settimanale Chi è quello di formare un cast d’eccezione riconoscibili al pubblico del reality show.

Le prime indiscrezioni riguardanti il cast del Grande Fratello Vip parlano delle sorelle Buccino in gara come unico concorrente, come accaduto per Jeremia e Cecilia Rodriguez.

A varcare la famosa porta rossa di Cinecittà potrebbe essere anche Michela Quattrociocche, reduce dalla separazione da Alberto Aquilani.

I rumors parlano anche di un possibile coinvolgimento di Andrea Damante, ex e ritrovata fiamma di Giulia De Lellis. Se fosse tutto confermato, quindi, il dj replicherebbe l’esperienza.

In realtà sembrerebbe che Signorini starebbe spingendo per la partecipazione l’ex tronista di Uomini e Donne in Casa insieme a Giulia De Lellis nel ruolo di opinionista al posto di Wanda Nara.

Non si sa ancora se il conduttore accoglierà l’appello di Eliana Michelazzo e se una delle protagoniste del Prati Gate entrerà davvero a far parte del cast del Grande Fratello Vip 5.

Non ci resta che attendere nuove news nei prossimi mesi per capire come Alfonso Signorini intenderà stupire con la sua seconda edizione del GF Vip.