Isola dei Famosi, una tempesta tropicale fa ritardare il programma

Come due anni fa, l’Isola dei Famosi è stata colpita da una tempesta tropicale, che ha fatto ritardare l’inizio del programma al giorno dopo.

Così la conduttrice Alessia Marcuzzi, bellissima in un abito nero di Alberta Ferretti, ha dovuto salutare i suoi telespettatori, dopo nemmeno un’ora di diretta. La stessa cosa era successa alla prima puntata di due anni fa, quando il reality è sbarcato per la prima volta sulle reti Mediaset.

Nonostante i pochi minuti di collegamento in diretta dall’Isola zuppa di pioggia, i concorrenti hanno cominciato a farsi conoscere, nel bene e nel male. Raz Degan ha interpretato la parte del ribelle, non volendosi far riprendere dalle telecamere; Massimo Ceccherini ha avuto la battuta sempre pronta, mentre Samantha De Grenet non ha fatto altro che ripetere «siamo fradici, siamo fradici, siamo fradici».

Le due Marchi, intanto, madre e figlia, hanno gioito sui social della sfortuna dei naufraghi, affermando di aver mandato loro il “malocchio” alla trasmissione, dopo essere state escluse.

Rimandato tutto a stasera, dunque: e che il cielo ce la mandi buona!