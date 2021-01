Lidia Vella contro il Grande Fratello: “Prima t’indeboliscono la mente, poi parte il lavaggio del cervello”

Lidia Vella si è scagliata apertamente contro il Grande Fratello. L’ex fidanzata di Alessandro Calabrese si è lasciata sfuggire uno sfogo social piuttosto duro contro il famoso reality show di Canale 5: “Al GF non ti dicono mai cosa fare o dire… Prima t’indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello… Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro. Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche, ed io ad esempio ho sofferto di depressione per tre anni”.

Lidia Vella – Foto: Facebook

Il suo racconto shock ha sorpreso davvero tutti e ha fatto rapidamente il giro della Rete. La conduttrice radiofonica Giada Di Miceli della trasmissione Non Succederà Più su Radio Radio ha voluto approfondire l’argomento con l’ex gieffina siciliana.

L’ex fidanzata dell’ex gieffino ed ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Calabrese ha rivelato in radio: “Il contesto è quello che è, entri con la mentre stra-debole. Stando là dentro te la indeboliscono ancora di più, arrivi a un punto in cui sei molto vulnerabile. Loro riescono a fare della tua mente quello che vogliono. Tu pensi che siano dalla tua parte, ma non è così. Noi siamo solo numeri per loro. I nostri sentimenti e la nostra sensibilità per loro non contano niente”.

Lidia Vella ha bocciato sonoramente l’idea di prolungare il Grande Fratello Vip 5 fino a fine febbraio: “Ok il programma, i soldi, lo share ma qua stiamo parlando di persone. A livello umano non puoi fare questo secondo me, è scorretto”.

