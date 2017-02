Standing Ovation: come sarà il nuovo talent show di Antonella Clerici?

Si avvicina la messa in onda di Standing Ovation, il nuovo talent show di Antonella Clerici. Come sarà strutturato il nuovo programma? Chi saranno i giudici? Ecco tutte le anticipazioni!

Venerdì 17 febbraio arriva dunque in prima serata su Rai1 un nuovo appuntamento con la musica e lo spettacolo, pensato per le famiglie italiane. Lo show, in 5 serate, sarà condotto come sappiamo da Antonella Clerici. In studio sarà presente anche una giuria d’eccezione: i tre grandi giudici saranno Loredana Bertè, Nek e Romina Power.

In Standing Ovation gareggeranno ragazzi dagli 8 ai 17 anni, che si esibiranno in coppia insieme ai loro genitori, di fronte ai 3 giurati e a un pubblico di 300 persone. Il pubblico è importante, poiché è chiamato a esprimere la propria opinione con una vera e propria “standing ovation”. Nel caso in cui il pubblico apprezzi un’esibizione, infatti, si alzerà in piedi. Una serie di sensori posizionati sui sedili segnalerà che è stato dato un voto, perché appunto lo spettatore si è alzato.

Le coppie saranno dieci, tutte con storie diverse, scelte tra oltre duemila. I brani saranno grandi canzoni della musica italiana e internazionale. Ospite d’onore sarà il gruppo Il Volo, il trio liric pop lanciato proprio da Antonella Clerici con il talent show Ti Lascio Una Canzone.