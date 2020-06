Temptation Island 2020: le coppie al banco di prova

È partito il conto alla rovescia per Temptation Island: il 2 luglio Filippo Bisciglia presenterà le sei coppie protagoniste di questa edizione del viaggio dei sentimenti.

Temptation Island- foto spindle.it

I protagonisti di Temptation Island 2020 sono già arrivati nei villaggi, ma non sappiamo ancora come si svolgerà la loro esperienza a causa delle restrizioni da COVID-19.

A tenerci compagnia in questa edizione ci saranno sei coppie, due di volti noti al pubblico e tre NIP. Cosa hanno in comune? La voglia di mettere alla prova il rapporto di coppia!

Non ci resta che scoprire chi saranno i protagonisti di questa edizione condotta ancora una volta dal bravissimo Filippo Bisciglia.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

L’ex Non è la Rai e l’attore hanno dato un assaggio della loro relazione durante la permanenza della showgirl torinese nella Casa del Grande Fratello Vip.

Lei si è mostrata forte e fragile allo stesso tempo mentre lui si è trovato al centro di un presunto scoop di Alfonso Signorini. Ora i due hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione con Temptation Island.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso stanno insieme da 3 anni, ma l’ex Miss Italia sembra voler capire la direzione futura della loro relazione.

Valeria e Ciavy

Valeria e Ciavy non sono volti noti al pubblico: l’estetista vorrebbe essere più libera e ritrovare il Ciavy di un tempo mentre il p.r. ha dichiarato di non essere sicuro di amarla a tal punto da non cadere in tentazione.

Dalle prime indiscrezioni che circolano in rete, però, sembra che la coppia non supererà la prova. Valeria avrebbe baciato il single Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne.

Annamaria e Antonio

Annamaria e Antonio partecipano al programma per superare i loro problemi: la segretaria vorrebbe capire se lui è maturato mentre il rider vorrebbe dimostrarle di potersi fidare (nonostante gli errori del passato).

Annamaria e Andrea

Annamaria e Andrea stanno insieme da 2 anni, ma la differenza di età tra loro inizia a pesare: lei vorrebbe il matrimonio e la famiglia mentre lui vorrebbe perseguire i propri obiettivi.

A decidere di partecipare a Temptation Isaland è Annamaria: vuole capire se la loro coppia può avere un futuro o non è destinata ad andare avanti.

Sofia e Alessandro

Sofia e Alessandro stanno insieme da 4 anni e mezzo, ma tra loro ci sono stati molti alti e bassi. Temptation Island rappresenta per Sofia l’ultima possibilità per capire la forza del loro legame.