Temptation Island, puntata 12 luglio 2021

La terza puntata di Temptation Island 2021 è stata ricca di rivelazioni e colpi di scena, compreso l’esito del falò anticipato di Claudia e Ste. Scopriamo cosa è successo!

Ste e Claudia Temptation Island 2021- foto wittytv.it

Filippo Bisciglia ci ha traghettato nella terza puntata di Temptation Island 2021, mostrandoci gli sviluppi del viaggio dei sentimenti delle coppie protagoniste di questa edizione.

Claudia e Ste

Claudia e Ste continuano a mostrarsi agli antipodi: lei è piena di dubbi e recriminazioni mentre lui è certo dei suoi sentimenti ma risentito per quanto scoperto dai video.

Ste viene chiamato nel pinnettu e vede un video nel quale la fidanzata dice di non sentire la sua mancanza e non voler tornare alla vita di prima. Il ragazzo è sconvolto e arrabbiato.

Al falò delle fidanzate, invece, Claudia ha modo di ascoltare lo sfogo di lui e l’ammissione delle sue responsabilità. A quel punto confessa di aver capito di essere ancora innamorata e aver capito i propri errori.

Filippo Bisciglia le chiede se intende chiedere il falò di confronto anticipato e la ragazza accetta; così il presentatore comunica la sua decisione a Ste.

In realtà il falò di confronto della coppia è un riconoscimento delle colpe reciproche e della volontà di andare avanti insieme. I due escono da Temptation Island più uniti che mai.

Floriana e Federico

Floriana e Federico stanno vivendo due esperienze diverse: lei dice di essere innamorata ma delusa dalle affermazioni e dal comportamento del fidanzato mentre lui si dice annoiato e poco coinvolto.

Al falò Floriana è costretta a prendere consapevolezza della distanza emotiva del fidanzato e capisce che le cose tra loro non vanno. In più vede lui molto vicino alla single Vincenza.

Per Federico, invece, non ci sono video e il ragazzo ammette di aver voluto vedere una reazione, ma d’altronde da lei non si aspettava altro.

Manuela e Stefano

Manuela e Stefano proseguono tra accuse reciproche, parole pesanti e ripicche: lei si avvicina sempre di più al single Luciano mentre lui approccia con la single Floriana un po’ per ripicca e un po’ per piacere.

Sia al pinnettu che al falò, Stefano ha modo di vedere la fidanzata sempre più distante da lui e dalla loro storia. Lui dice di vedere una sorta di ripicca nel comportamento di Manuela, ma la sua sicurezza vacilla.

Dal canto suo, Manuela non regge le critiche pesanti del fidanzato e si sente sminuita e trascurata. Così scoppia a piangere e si lascia consolare dal single Luciano.

Manuela e Luciano si svegliano abbracciati in riva al mare e fanno una colazione romantica che infastidisce parecchio Stefano, il quale medita vendetta.

Natascia e Alessio

Natascia e Alessio sono vicini al un punto di non ritorno: lei ha ritrovato se stessa e punta il dito contro il comportamento del fidanzato mentre lui non vede la volontà da parte della fidanzata di recuperare.

Nel pinnettu, dopo l’ultima bomba lanciata dalla fidanzata, Alessio è costretto a guardare un video che lo fa arrabbiare molto.

Jessica e Alessandro

Jessica e Alessandro sembrano su due pianeti diversi: lei riconosce i punti deboli della loro relazione e dice di volerlo vedere diverso mentre lui continua ad allenarsi e mangiare.

Le cose cambiano quando Alessandro vede la fidanzata molto vicina al single Davide e ascolta le confessioni della fidanzata. A quel punto si dice certo di aver sprecato gli anni migliori della sua vita.