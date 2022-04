Tina Cipollari fa a pezzi Ida Platano a Uomini e Donne: “Non piangere che hai rotto il ca**o, sei falsa”

Tina Cipollari ha fatto letteralmente a pezzi la dama bresciana del trono over Ida Platano a Uomini e Donne, accusandola di essere falsa e opportunista. Durante l’ultima puntata del programma tv pomeridiano di Canale 5, ideato e condotto dalla celebre presentatrice e autrice televisiva Maria De Filippi, la vamp si è scagliata pesantemente e duramente contro l’ex compagna di Riccardo Guarnieri.

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, c’è stato prima uno scontro molto acceso tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano. Il cavaliere ha accusato la dama bresciana di continuare a criticare il suo interesse con Federica Aversano, insinuando che lui non è mai stato interessato a lei, mentre lei ha appena confessato davanti a Riccardo Guarnieri che la loro non era neppure una storia d’amore.

In studio, tutti hanno contestato ad Alessandro il fatto di aver dichiarato di essere sempre stato interessato a Federica, mettendo così in dubbio tutto il percorso con la dama bresciana Ida, tranne Tina Cipollari che l’ha accusata di innamorarsi di ogni uomo che frequenta, sottolineando come sia lei quella poco credibile. L’opinionista fissa di Uomini e Donne, inoltre, ha fatto notare che Ida dubita di tutti quando è lei la prima a sponsorizzare prodotti sui social, sfruttando la sua popolarità nel programma.

Tina ha poi sferrato un durissimo attacco a Ida: “Dici che non ti servono, allora perché le fai? Te lo dico io, guadagni dei bei soldoni con le sponsorizzazioni. E non piangere che hai rotto il ca**o con questo pianto, sei una falsa e non lo penso solo io. Tu vedi sempre a malizia negli uomini, ma ce l’hai tu”.

Lo sfogo pesantissimo di Tina ha fatto infuriare Ida ma anche Maria De Filippi che ha criticato i cavalieri poiché nessuno l’ha difesa, negando di essere stati usati dalla Platano, che nel frattempo è scoppiata a piangere disperata. Alessandro e Diego hanno poi confermato di non aver mai pensato che la dama bresciana del trono over sia interessata alle telecamere. Dopo la polemica, Ida ha chiesto di ballare con Riccardo Guarnieri ed è evidente che la dama non sia indifferente al cavaliere tarantino.