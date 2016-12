Emanuele Maringola si candida come tronista gay di Uomini e Donne

Emanuele Maringola era già finito diversi mesi fa nella lista dei possibili e papabili candidati al trono gay di Uomini e Donne. Alla fine la produzione e la redazione del famoso e popolare programma tv di Canale 5 condotto dalla star tv Maria De Filippi hanno scelto il titolare veronese di un bar gay friendly Claudio Sona. Qualche settimana fa il primo tronista gay nella storia di Uomini e Donne ha scelto il pr del Muccassassina Mario Serpa. Dopo la scelta, Claudio Sona di Uomini e Donne e Mario Serpa saranno seguiti dalle telecamere del programma tv di Maria De Filippi durante il loro primo viaggio. Nelle ultime ore si è anche diffusa la voce relativa a una possibile partecipazione di Claudio Sona e Mario Serpa alla prossima edizione del reality show di Canale 5, l’Isola dei famosi.

Ora però tutti i riflettori sono puntati sul prossimo tronista gay di Uomini e Donne che si siederà sull’ambita poltrona rossa del programma tv di Canale 5 nella prossima edizione. Emanuele Maringola di House Party (il nuovo programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi) si è candidato come tronista o corteggiatore gay dalle pagine del settimanale di gossip Nuovo Tv.

“Maria non mi ha voluto sul trono – ha detto Emanuele alla rivista di cronaca rosa -, avrà avuto i suoi buoni motivi. Ho seguito il programma e penso che Maria per il primo trono gay volesse una persona pacata, affinché a casa arrivasse un messaggio fondamentale, ovvero che nell’omosessualità non c’è niente di diverso e di strano: l’amore nasce tra due persone che si scelgono come succede agli etero. L’idea mi stuzzica ancora – ha confessato Emanuele Maringola -, secondo me un giorno la famosa chiamata arriverà. Ma non escludo nemmeno che, nel caso in cui si presentasse un tronista che mi piace, io mi possa proporre come corteggiatore. Maria ha scelto Claudio al posto mio, in effetti è proprio un bel ragazzo”.

Emanuele ha rilasciato un’intervista anche al settimanale di gossip Novella 2000 in cui ha commentato il trono omosessuale del titolare di un bar gay friendly Claudio Sona, rivelando al tempo stesso chi sarebbe stata la sua scelta nel caso in cui fosse stato sul trono gay. “Sicuramente Mario – ha spiegato il sexy e bellissimo modello – perché con Francesco ho avuto una relazione nel lontano 2011. Avrei fatto una scelta di cuore con Mario”.

Vi piace Emanuele Maringola? Chi vorreste sul trono gay?