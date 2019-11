Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti deridono Barbara D’Urso a Striscia la notizia: il video divide il popolo della Rete

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti deridono Barbara D’Urso a Striscia la notizia. “Posso dire una cosa, era così una bella serata ma adesso c’è Live-Non è la D’Urso“, ha detto Ezio Greggio sul finale del tg satirico di Canale 5. Iacchetti ha rilanciato: “Non sia giù di morale, lo dice il titolo stesso non c’è la D’Urso”. Il collega ha esultato: “Menomale che bella notizia”.

Ma a spaccare in due il popolo della Rete è il video del fuorionda pubblicato da Striscia sul sito della trasmissione il 23 novembre scorso: “Cosa combinano Ezio ed Enzo fuorionda? Momenti di ilarità in studio tra i nostri conduttori che non riescono a smettere di ridere durante le registrazioni di Striscia“.

Durante il fuorionda i due volti della trasmissione sorridono e non riescono a concludere il lancio, il cane sale sul bancone e Greggio dice testualmente: “Vai da Barbara D’Urso che è una collega. Vai su“.

Per alcuni utenti, Greggio avrebbe in questo modo dato della “cagna” alla presentatrice di Live e Pomeriggio 5. Ma sono in molti a sottolineare che è più probabile che il riferimento fosse riferito non alla donna ma alla professionista e alla sua tv “da cani”. Le polemiche si sprecano in Rete.

Redazione-iGossip