Ilona Staller e Luca Di Carlo a Fuori dal Coro per la battaglia contro il taglio dei vitalizi ai parlamentari

Ilona Staller e Luca Di Carlo saranno ospiti stasera a Fuori dal Coro per esporre le ragioni della loro battaglia contro il taglio dei vitalizi ai parlamentari, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio.

Una nuova puntata del programma di approfondimento condotto dal giornalista Mario Giordano, che si prevede piuttosto scoppiettante vista la discussione sui vitalizi.

L’ex deputata del Partito Radicale ed ex diva a luci rosse, Ilona Staller, combatte ormai da anni per riavere il suo vitalizio, cosa che, assieme al suo avvocato Luca Di Carlo, ritiene averne diritto per legge.

Luca Di Carlo – Foto: Facebook

Una lotta continua, che vede la stessa Cicciolina in procinto di fondare un nuovo partito politico per fare muro su quello che ritiene attualmente politicamente scorretto.

Pochi giorni fa si è svolta la manifestazione di piazza del Movimento 5 Stelle contro il probabile ripristino dei vitalizi parlamentari. Ora è il momento della controparte che trova parola attraverso l’avvocato Luca Di Carlo, spalla ribelle di Ilona Staller.