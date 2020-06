Mara Venier smonta Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi: “Due poveracci, ironia becera”

Mara Venier è tornata all’attacco di Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi durante la puntata di ieri di Domenica In. La famosa, popolare e amatissima conduttrice tv è costretta sulla sedia a rotelle da alcune settimane in seguito a un incidente domestico, ma non ha nessuna intenzione di mollare.

A Uno Mattina Estate Ippoliti e Timperi hanno scherzato e ironizzato sul piede ingessato di zia Mara. “Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni televisive”, ha detto Ippoliti durante l’ultima puntata del programma Uno Mattina Estate, mostrando una foto che ritraeva la regina della domenica televisiva. “L’inquadratura del piede rotto è stata la punta d’ascolto del programma. Sono dati ufficiali”, ha aggiunto Ippoliti, mentre Timperi ha risposto: “Non la fa mica con i piedi la trasmissione”. A difesa di Mara è intervenuta prontamente la padrona di casa Monica Setta che ha stigmatizzato questa ironia: “Lei sta soffrendo ed è anche molto brava”.

Mara Venier attacca Ippoliti e Timperi su Instagram

Mara Venier non l’ha presa bene e ha scritto un post al vetriolo contro Ippoliti e Timperi sul suo profilo Instagram, salvo poi cancellarlo subito dopo. Ma ormai il suo attacco ai due colleghi ha prontamente fatto il giro della Rete: “Grazie a Monica Setta; due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo…Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi”. Timperi ha però pubblicato l’attacco di Mara sul suo profilo Instagram e ha scritto: “Spiace che ironia, affetto e familiarita? vengano scambiate per un insulto. Un bacione”.

Domenica In, Mara Venier torna all’attacco

Ieri Mara Venier ha colto l’occasione per ribadire il suo concetto. Scherzando con il ballerino professionista e conduttore tv Stefano De Martino, la celebre presentatrice tv di Domenica In ha dichiarato: “Questa è l’ironia che mi piace, l’ironia intelligente, non becera. Adoro questo tipo di ironia”. Poi ha aggiunto: “Per evitare equivoci, la mia stoccata era a qualcun altro ma non voglio più fare polemiche. Non era riferito a Striscia, ma siccome qualcuno dice che Domenica In va bene per il mio gesso… Questo programma va bene perché è un programma di successo, è grazie a una grande squadra e alla fatica che ci mettiamo”.

Anche noi di iGossip.it facciamo i nostri auguri di pronta guarigione a zia Mara!