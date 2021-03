Maria De Filippi contro Barbara d’Urso? Le rivelazioni di un addetto ai lavori

Maria De Filippi contro Barbara d’Urso? Le indiscrezioni sulla presunta rivalità e maretta tra le due conduttrici Mediaset continua a tenere banco sui giornali cartacei, blog, siti e testate giornalistiche digitali. Il caso di Pietro Delle Piane scoppiato a Live – Non è la D’Urso sta scatenando come non mai la macchina del gossip. Come ben sapete la società produttrice di Temptation Island e Mediaset hanno deciso di adire le vie legali contro il fidanzato della showgirl ed ex gieffina vip Antonella Elia poiché durante una recente puntata di live ha dichiarato in diretta tv: “Ma dai è uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo”. Questa frase ha scatenato un vero e proprio pandemonio a Mediaset.

Ora a rilanciare gli ultimi rumor su Barbara d’Urso e Maria De Filippi ci ha pensato il settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti.

Un addetto ai lavori, senza ovviamente svelare la sua identità, ha rivelato: “Eppure a pensarci bene la d’Urso ha fatto bene a non contestare certe affermazioni quando Pietro Delle Piane era ancora in diretta. Perché l’attore avrebbe potuto anche peggiorare la situazione. Curioso piuttosto il fatto che la Fascino – di cui Mediaset attraverso le società Rti e Reti televisive italiane, possiede il 50% – divulghi un comunicato contro il gruppo e in qualche modo contro una sua artista. Chiunque è ospite dei programmi di Barbara d’Urso viene pregato dagli autori di non parlare di altri programmi e di altri conduttori. Lo chiedono davvero a tutti”.

Bocche cucite a Mediaset. Anche Rita Dalla Chiesa e il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri si sono trincerati dietro un secco no comment. Preferiscono non parlare di questa vicenda piuttosto fragorosa e imbarazzante scoppiata in casa Mediaset…