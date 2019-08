Paola Perego e la stoccala al vetriolo nei confronti di Alessia Marcuzzi: “Simona Ventura è l’Isola dei famosi”

Paola Perego ha lanciato una stoccala al vetriolo nei confronti di Alessia Marcuzzi in merito all’Isola dei famosi. Da diversi anni questa polemica sulla conduzione del famoso e popolare reality show si riaccende sia in tv sia sui social. Secondo tantissimi telespettatori, Simona Ventura resta la conduttrice per eccellenza dell’Isola ed è la sua creatura televisiva.

La presentatrice tv Paola Perego ha sposato questa tesi durante il programma Incontri al Tramonto (visibile su Tim Vision). “L’Isola dei Famosi sei tu – ha detto la moglie di Lucio Presta a SuperSimo -. Ci sono dei programmi che hanno l’impronta fortissima di chi li ha lanciati. L’Isola dei Famosi può presentarla chiunque, ma non è la stessa. E te l’ho detto in privato e lo dico anche pubblicamente perché non ho proprio problemi. Ci sono dei programmi che nascono e muoiono con quella conduttrice. Chiunque lo presenti poi sembra un ospite. Quindi un programma così non lo farei”.

La moglie del ricco e potente manager dei vip Lucio Presta non ha dubbi, e voi? Che cosa ne pensate? Siete d’accordo con Paola Perego?

Redazione-iGossip