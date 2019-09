Paura a Live – Non è la d’Urso, malore per Francesca De André: collassa e viene portata in ospedale

Paura e preoccupazione a Live – Non è la d’Urso. Pochi minuti prima della diretta dell’ultima puntata del programma tv di Canale 5, la showgirl e socialite Francesca De André ha accusato un malore. L’ex concorrente del Grande Fratello si è sentita male. La nipote del compianto cantautore Fabrizio De André è stata prontamente trasportata in ospedale.

Malore per Francesca De André

La fidanzata di Giorgio Tambellini, Francesca De André, ha avuto un collasso fuori gli studi tv di Mediaset. In apertura di puntata Barbara d’Urso ha spiegato cosa è successo ai telespettatori: «Vi ho appena fatto vedere queste immagini, all’esterno del nostro studio è andata via un’ambulanza, ci sarebbe dovuto essere uno spazio dedicato a Francesca che doveva essere in studio con il fidanzato. Non riuscivamo ad animarla, per privacy non vi racconto cosa è successo, la nostra giornalista sta seguendo l’ambulanza, andrà in ospedale e ci dirà cosa è successo a Francesca e perché non riusciva a riprendere i sensi».

Il ricovero in ospedale

Il compagno della showgirl e cantante Francesca De André ha scelto di non andare in ospedale, ma ha preferito rimanere nel salotto tv di Live – Non è la d’Urso scatenando un vespaio di polemiche sia sul web che nello studio tv. «È rimasto qui – ha detto la padrona di casa -, anche se pensavo andasse in ambulanza con lei». Proprio lui in studio ha spiegato che Francesca sta meglio: «Ha avuto un collasso forse dovuto allo stress».

Francesca De André si è ripresa

Fortunatamente Francesca De André del GF16 si è ripresa e sta bene. La giornalista in collegamento dal San Raffaele di Milano ha infatti poi rassicurato il pubblico e la conduttrice dicendo che Francesca si è completamente ripresa: «Si è ripresa, sta bene, ha ricominciato a parlare grazie ai soccorsi che sono stati veramente tempestivi».

Siamo in diretta davanti all’ospedale di Milano dove è stata trasportata d’urgenza Francesca De Andrè: Francesca ora sta bene e ha ripreso a parlare!#noneladurso pic.twitter.com/qMnuHjlgCU — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 29 settembre 2019

La bella notizia è stata accolta con grande sollievo da Barbara d’Urso: «Sono contenta, perché nonostante le indicazioni del 118 noi non siamo riusciti a rianimarla. Sono stati momenti di tensione».

Un finale di trasmissione felice, dopo un inizio davvero preoccupante.

Redazione-iGossip