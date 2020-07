Alessio Lo Passo ha perso 5 chili durante la pandemia: fisico bestiale per l’ex tronista di U&D

Alessio Lo Passo ha perso 5 chili durante la pandemia da Covid-19. Fisico bestiale e pazzesco per l’ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne e imprenditore. Il bellissimo e sexy web influencer e calendar boy originario di Cassano allo Ionio, comune di oltre 18mila abitanti della provincia di Cosenza in Calabria, non ha mai perso di vista neanche un giorno gli allenamenti, non beve più, mangia salutare e ha stravolto il metabolismo.

Alessio Lo Passo per iGossip.it – Foto: Silvio Tamberi

Tutti questi cambiamenti e l’allenamento costante durante il lockdown, provocato dalla diffusione del nuovo Coronavirus a livello nazionale e internazionale, hanno inciso molto sul suo fisico che è lo stesso di alcuni anni fa quando è stato scelto come protagonista di alcuni calendari senza veli.

Si concede un giorno di libertà a settimana, solo la domenica, che pranzo dai suoi famigliari e una pizza a cena. Viene da tre mesi a regime pieno e si allena dai 20 ai 40 minuti al giorno, ma senza pesi. Inoltre si sottopone saltuariamente a sedute di crioterapia. Ora pesa 84 chili!

Negli scatti che ha condiviso sul suo profilo Instagram, l’imprenditore ed ex modello sfoggia un fisico da paura in costume al mare a Lerici e Fiascherino in Liguria. Le foto social di Lo Passo hanno fatto il pieno di like e commenti.

“Dopo 3 anni di me**a, finalmente la mia prima estate da uomo libero”, ha confidato Alessio Lo Passo a noi di iGossip.it. Dove trascorrerà le vacanze estive? “A Trebisacce, in Calabria, dai miei parenti”, ha concluso l’ex tronista.