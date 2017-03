Andrea Damante e Giulia De Lellis di Uomini e Donne felici per il matrimonio di Lucas Peracchi

Andrea Damante e Giulia De Lellis di Uomini e Donne hanno espresso tutta la loro gioia e felicità per la notizia a sorpresa del matrimonio dell’ex tronista del trono classico Lucas Peracchi con Silvia Corrias. L’ex tronista Lucas Peracchi e Silvia Corrias si sono sposati in gran segreto il 3 novembre 2016 a Cadeo, ma la notizia del matrimonio è stata annunciata soltanto agli inizi di febbraio 2017 da Lucas mediante un post condiviso sul suo profilo Instagram: “C’è chi parla di eventuali nozze, e chi millanta il grande amore, tutto in televisione… e c’è chi invece fa i fatti e ha un rispetto talmente grande del suo amore da vivere i momenti privati solo per sé, custodendoli con gelosia…”.

Andrea ha dichiarato al settimanale di gossip Mio: “Nonostante la sua piccola défaillance a Uomini e Donne, Lucas è un bravissimo ragazzo. Da quello che ho sentito e visto, poi, è molto preso da questa ragazza. Sono contento per lui”. La sua fidanzata Giulia ha poi aggiunto: “Gli auguriamo il meglio. Ho avuto modo di conoscere Silvia e mi piace tantissimo, è una persona davvero molto carina”.

