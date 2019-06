Armando Incarnato affossa Riccardo Guarnieri e Ida Platano: “I panni sporchi si lavano in famiglia”

Armando Incarnato ha affossato Riccardo Guarnieri e Ida Platano di Uomini e Donne, ammonendoli sul fatto che i panni sporchi si lavano in famiglia. Il cavaliere del trono over ha bocciato senza appello l’ex coppia di U&D. Ida Platano di Uomini e Donne ha preferito non commentare.

Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne ha invece prontamente replicato all’attacco social al vetriolo del suo acerrimo nemico sempre su Instagram: “È vero che i panni sporchi si lavano in casa, ma durante la tua permanenza non hai fatto altro che rilavare quelli degli altri pur di far parlare un po’ di te dato che eri sempre privo di contenuti. Poche parole a buon intenditore”.

La controreplica non si è fatta attendere. Rivolgendosi direttamente al cavaliere Riccardo Guarnieri ha controbattuto: “E si vede che non li avevano lavati bene… c’erano macchie scure… non chiare… Ps: quello che non si fa non si sa… Il mondo è piccolo, tesoro”.

Lo scontro tra i due cavaliere del trono over di Uomini e Donne prosegue senza soste, nonostante il programma sia terminato da alcune settimane.