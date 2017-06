Beatrice Valli di Uomini e Donne ha partorito Bianca! L’ex tronista del trono classico Marco Fantini è diventato papà per la prima volta! Grande festa in casa Fantini. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è già mamma di un altro bambino, il piccolo Alessandro, nato nel 2012 dalla sua precedente love story con l’ex calciatore della Reggiana Nicolas Bovi. Marco Fantini e Beatrice Valli hanno così allargato la famiglia per la gioia dei fan e dei parenti della coppia vip.

La bellissima notizia è stata annunciata con grande gioia ed entusiasmo da Marco Fantini sui profili social dove ha condiviso le prime foto della baby vip e le ha dedicato una splendida poesia d’amore:

Un bel giorno ti accorgi che esisti

che sei parte del mondo anche tu

non per tua volontà

e ti chiedi chissà

siamo qui

per volere di chi?

poi un raggio di sole ti abbraccia

i tuoi occhi si tingon di blu

e ti basta così

ogni dubbio va via

e i perché non esistono più

è una giostra che va

questa vita che

gira insieme a noi

e non si ferma mai

e ogni vita lo sa

che rinascerà

in un fiore

che fine non ha cuore

BENVENUTA BIANCA.

Anche la sorella di Beatrice, l’ex tronista del trono classico Ludovica Valli, ha informato i suoi follower sulle Instagram Stories mentre aspettava impaziente l’arrivo della bambina insieme al nipotino Alessandro, postando proprio una foto di lui. L’ex tronista ha poi pubblicato la stessa foto di Fantini, dando il benvenuto alla nuova nipote e facendo gli auguri ai genitori e al fratellino. La Valli ha anche fatto sapere che la piccola è nata solo dopo l’arrivo del papà.

Congratulazioni e felicitazioni a Marco e Beatrice di Uomini e Donne e un caloroso benvenuto alla piccola Bianca anche da parte della nostra redazione!