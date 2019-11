Chiara Sammartino di Uomini e Donne è diventata mamma di Leonardo Dario. La nascita del piccolo Leo è stata annunciata dal compagno dell’ex tronista, Livio Rho. “Qui eri ancora nella mia pancia e già ti amavo incondizionatamente. Ora, mentre guardo questa foto, ti tengo tra le mie braccia e ancora non riesco a credere alla grandezza della vita”, ha scritto sul suo profilo Instagram l’ex tronista, a corredo di una fotografia con il pancione ben in vista.

Livio e Chiara stanno insieme da più di due anni. Nelle scorse settimane i due piccioncini vip avevano informato i fan sul procedere della gravidanza: “Ci siamo quasi amore mio – scriveva più di un mese fa Chiara – tra poche settimane non saremo più solo io e te, sono piena di emozioni e ansie… ma mi basta guardarti e vedere quei tuoi occhi buoni e meravigliosamente belli per capire che ti prenderai cura di noi come hai sempre fatto con me. Grazie mi hai regalato la cosa più bella del mondo”.

Ora sono al settimo cielo per la nascita del piccolo Leo.

