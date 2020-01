Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelano il nome della loro bambina

Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno svelato il nome della loro bambina in occasione del baby shower, il tradizionale festeggiamento di origine statunitense con il quale si accoglie la futura nascita di un bambino.

Clarissa Marchese incinta di Federico Gregucci – Foto: Instagram

Lo scatto condiviso su Instagram dalla bellissima coppia di Uomini e Donne è davvero dolcissimo e molto tenero. L’ex tronista del trono classico incinta bacia sulla bocca il suo principe azzurro tra una cascata di palloncini, dolci, torta e un cartellone rosa dove c’è scritto il nome della loro principessina in arrivo: Arya.

La bimba nascerà a marzo, a Miami, dove vive la giovane coppia da ormai diverso tempo. I due ex protagonisti del trono classico hanno deciso di far nascere Arya in America sia perché al momento vivono ancora lì sia perché così la bambina avrà il doppio passaporto.