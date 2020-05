Gemma Galgani contro Tina Cipollari: “Lingua biforcuta, fa la disturbatrice”

Gemma Galgani si è scagliata contro la sua acerrima nemica Tina Cipollari per la sua lingua biforcuta. Secondo la dama, la storica e irriverente vamp di Uomini e Donne non fa l’opinionista ma la disturbatrice.

Gemma Galgani e Tina Cipollari – Foto: Facebook

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Gemma Galgani ha asserito: “Non la ferma nemmeno l’emergenza sanitaria… Tina Cipollari è impavida, ancora più spietata! La cosa che mi ferisce di più è la sua lingua biforcuta, non c’è arma più tagliente della parola”.

Per l’altro opinionista storico di Uomini e Donne, Gianni Sperti, Gemma ha espresso parole molto più dolci: “Gianni è molto protettivo nei miei confronti e lo preferisco a quell’altra (Tina ndr.) che invece di fare l’opinionista fa la disturbatrice. Poi è molto avvezzo alla modernità e mi aiuta molto. Sto trovando il modo piano piano per scrivere più veloce al pc. Sentire il ticchettio della tastiera mi ricorda la macchina da scrivere che usavo da ragazzina”.

Gemma ha parlato anche del programma e delle chat: “Io mi fido delle chat! Per natura sono una donna curiosa e ottimista. In tutti questi anni anche negli incontri reali mi hanno delusa e tradita, non solo per modo di dire. Parlarsi a distanza è un modo per non tuffarmi subito in avventure sbagliate. Nelle parole che mi hanno scritto si mescolano romanticismo e sensualità. Come avete visto mi sono arrivati anche dei messaggi molto piccanti”.

Sull’improvvisa decisione di Algemiro di chiudere la loro relazione, la dama torinese ha rivelato di essere stata presa in contropiede: “Ci sono rimasta male perché lo sentivo tutti i giorni al telefono e mi piaceva. Non è la prima volta in cui penso che ci sia qualcosa di più profondo e poi questi signori prendono e scappano. Cerco però di non farmi abbattere, credo ancora nel mio sogno d’amore”.