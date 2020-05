Giorgio Manetti affossa Gemma Galgani di Uomini e Donne: “Non sei credibile”

Giorgio Manetti ha affossato la sua presunta ex fidanzata e dama torinese Gemma Galgani di Uomini e Donne durante una recente intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Vero. L’ex cavaliere toscano del trono over ha stigmatizzato la frequentazione di Gemma Galgani con il cavaliere 26enne Nicola Vivarelli (50 anni meno di lei).

Gemma Galgani e Giorgio Manetti – Foto: Facebook

Giorgio Manetti ha dichiarato al settimanale Vero: “Dopo 11 anni e dopo aver conosciuto lì in trasmissione tantissimi uomini, non puoi essere credibile nel dire ancora le stesse cose…Quel fidanzato che spera di trovare potrebbe cercarlo anche nella sua città…”.

L’ex cavaliere del trono over ha aggiunto: “Dice che parlo sempre di lei…Non è così! Non vado a citofonare a casa dei giornalisti… se mi chiamano e mi chiedono di dire la mia rispondo con la consueta cortesia. Nessun livore da parte mia…”.

E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con Giorgio? Nicola sta frequentando Gemma solo per business e farsi pubblicità? Oppure è tutta una messinscena per far lievitare ascolti tv e share?