Marco Cartasegna e Federica Benincà di Uomini e Donne sono già in crisi? Amore al capolinea per la neo coppia nata nello studio della fortunata e famosa trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta dalla regina di Mediaset Maria De Filippi? I rumor si sprecano in Rete dato che l’ex tronista del trono classico Marco Cartasegna e la sua fidanzata Federica Benincà sono poco presenti sui social e si vedono poco.

Marco Cartasegna e Federica Benincà si sono addirittura già lasciati? Sulla questione è intervenuta pubblicamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Federica ha respinto con fermezza e determinazione questi pettegolezzi. “Semplicemente io ho un lavoro e studio anche all’università – ha sottolineato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne -, ho una laurea da prendere. E lui lavora ed è sempre in giro. Ci conosciamo da due mesi, convivere e stare 24 ore su 24 insieme, ora mi sembra esagerato. Stare insieme è bello e giusto, ma senza rinunciare alle proprie passioni, lavoro e individualità”.

Alcune fan di Uomini e Donne l’hanno però attaccata, accusandola di “volersi divertire un po’ troppo senza Marco, le tue foto le vedono tutti”. Per porre fine alle insinuazioni, Federica Benincà durante una diretta Instagram ha asserito: “Pensarla così è da retrogradi. Quindi per voi dovrei ritirarmi sul cucuzzolo di una montagna?”. Anche noi siamo d’accordo con Federica! E voi? Che cosa ne pensate?