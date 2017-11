Sara Affi Fella dopo Nicola Panico diventa tronista di Uomini e Donne

Sara Affi Fella dopo la fine della sua relazione d’amore con Nicola Panico è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne. I due concorrenti di Temptation Island 2017 hanno preso strade separate dopo ben 5 anni d’amore.

I due ex innamorati non pubblicavano foto insieme sui social da diverso tempo e in molti avevano pensato alla fine della loro storia. Ora è ufficiale visto che il sito del fortunato e famoso programma tv pomeridiano di Canale 5, condotto e ideato dalla regina di Mediaset Maria De Filippi, ha lanciato la notizia con tanto di video clip di presentazione della nuova tronista del trono classico.

Inizia un’altra avventura per Sara. Lei è una delle nuove troniste! https://t.co/t0hNwP4756 — Uomini e Donne (@uominiedonne) 9 novembre 2017

Classe 1996, Sara Affi Fella è originaria di Napoli e studia a La Sapienza di Roma. La bellissima ex concorrente di Temptation Island ha un sogno nel cassetto: da grande vorrebbe diventare un bravo medico. Frequenta Medicina e Chirurgia nella capitale.

Data anche la sua bellezza, Sara ha preso parte nel 2014 al concorso nazionale di bellezza femminile Miss Italia.

Alcune curiosità sulla nuova tronista? Il suo film preferito è Titanic. La sua altezza è pari a 1,73 cm. Sara non ha mai avuto un altro fidanzato all’infuori di Nicola Panico. La sua primissima vacanza non l’ha fatta con amici e amiche ma con il fidanzato. E’ molto amata e seguita su Instagram.

In molti però criticano questa scelta fatta dalla redazione e produzione di Uomini e Donne poiché hanno sottolineato che fino a poco tempo fa condivideva scatti romantici con il suo fidanzato e ora si ritrova subito sul trono classico. Anche il suo ex fidanzato Nicola Panico non l’ha presa bene e sempre su Instagram ha scritto un brevissimo ma significativo messaggio: “Al trono non si comanda”. Chiaro, no?