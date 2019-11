Tina Cipollari contro Gemma Galgani di Uomini e Donne: “Fa di tutto per avere un contatto fisico”

Tina Cipollari si è scagliata di nuovo contro Gemma Galgani di Uomini e Donne al magazine del dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi. La storica opinionista del programma ha voluto commentare le ultime vicende di Gemma, dai giochi con la frutta e all’ultima delusione vissuta dalla dama con Jean-Pierre.

“Gemma alle prese con i giochi non mi diverte affatto – ha dichiarato Tina al settimanale Uomini e Donne Magazine -. Non le faccio fare questi giochi per divertirmi, ma per vedere fino a dove si spinge pur di avere un contatto fisico! Quei giochi, che prevedono posizioni molto ravvicinate con il partner, imbarazzerebbero una donna normale. Una donna normale si sentirebbe a disagio. Lei, invece, pur di avere questo contatto fa di tutto. E poi a me, sinceramente, mangiare l’uva sbavata e mangiata prima di un altro, fosse anche per mio marito, mi darebbe fastidio”.

Per quanto riguarda la fine della conoscenza con Jean-Pierre e l’arrivo di Juan Luis, Tina ha dichiarato: “Gemma ci mette poco a dimenticare gli uomini. Un’ora prima aveva pianto per Jean-Pierre. Appena arrivato questo signore bello, prestante simpatico…lei si è fiondata! Come può andar meglio? No no, non credo proprio”.

La vamp di Uomini e Donne ha poi asserito: “Gemma sbaglia tutto. Sbaglia il modo di porsi e corre troppo, non si fa desiderare. Prende sempre lei l’iniziativa, non si fa corteggiare. E poi sempre quei pianti, tutte le volte… non dà spazio, non dà il tempo necessario per far sì che una storia si sviluppi, perché lei vuole tutto e subito. Non si può dare un consiglio a Gemma su come conquistare con quest’uomo. Non ha le caratteristiche adatte. Cosa potrei consigliarle? Di essere una donna più spensierata? Ma non lo farà mai, perché lei è una donna che, anche se non ci sono problemi, se li crea. Di essere meno pesante? No, perché è un macigno sulla testa! Di essere spontanea? No perché è finta! Di usare il suo sex appeal? No, perché non ce l’ha!”.

